Ein brennender SUV, ein fliegendes Auto, drei Schwerverletzte und vier Verletzte - so die vorläufige Wochenend-Unfallbilanz in Rheinland-Pfalz. Ein Kraftrad-Fahrer prallte ohne Führerschein in eine Böschung.

Auf der Autobahn 62 bei Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) geriet ein SUV mit Pferdeanhänger während der Fahrt in Brand. Nachdem Fahrerin und Beifahrerin angehalten und das Auto verlassen hatte, stand es in Flammen. Der Anhänger mitsamt zwei Pferden wurde von einem Lkw-Fahrer abgekoppelt und in Sicherheit gebracht. Während der Lösch- und Aufräumarbeiten war die A62 vollgesperrt. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet, der Sachschaden auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Polizeipräsidium Westpfalz

Vier Verletzte bei Zusammenstoß vor einem Gartencenter

Mehrere Verletzte und eine eingeklemmte Person gab es auf der Bundesstraße 428 bei Bad Kreuznach. In Höhe eines Gartencenters waren zwei Fahrzeuge zusammengestoßen, vier Menschen mussten in mehrere Krankenhäuser nach Bad Kreuznach und Mainz gebracht werden. Die stark befahrene Bundesstraße wurde für knapp eine Stunde gesperrt, was zu erheblichen Behinderungen führte. Nach aktuellem Stand wurde niemand lebensbedrohlich verletzt.

Bei Kirchheimbolanden (Donnersbergkreis) kam es zu einem Unfall, als eine junge Pkw-Fahrerin von der Landstraße 386 auf einen Mitfahrer-Parkplatz abbiegen wollte. Dabei übersah sie ein entgegenkommendes Auto. Bei dem Zusammenstoß wurden der 44-jährige Fahrer und sein 31-jähriger Beifahrer schwer verletzt. Die 25-jährige Fahrerin blieb unverletzt. Die Landstraße wurde zeitweise gesperrt, da auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz kam. Der Sachschaden dürfte bei rund 20.000 Euro liegen.

Mit dem Kraftrad in die Böschung - ohne Führerschein

Auf der Kreisstraße 55 von Spirkelbach (Kreis Südwestpfalz) in Richtung Sarnstall geriet ein Kraftrad-Fahrer in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte in eine Böschung. Der 29-Jährige wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden liegt bei rund 4.000 Euro. Zudem wird wegen Fahrens ohne gültigen Führerschein ermittelt.

Auto fliegt durch die Luft - niemand verletzt

Ein spektakulärer Unfall ereignete sich in Neuwied, als ein Autofahrer in der Innenstadt auf die linke Spur wechseln wollte und den Wagen, der neben ihm bereits auf der linken Spur fuhr, übersah. Die Vorderräder der beiden Autos prallten zusammen und das andere Auto wurde nach oben katapultiert und flog einige Meter durch die Luft. Es rutschte gegen einen Transporter, der dadurch auf ein anderes Auto geschoben wurde. Verletzt wurde niemand.