Bei einem Verkehrsunfall in Bad Dürkheim ist ein Motorradfahrer aus Frankenthal schwer verletzt worden. Im Rhein-Hunsrück-Kreis wurde ein Biker von einem Auto erfasst und getötet.

Der 56 Jahre alte Mann sei am Samstag als letzter Fahrer einer Motorradkolonne zwischen Rheinböllen und Liebshausen unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Als er auf gerader Strecke am rechten Fahrbahnrand hielt, erfasste ihn ein Auto. Der Motorradfahrer wurde in den Straßengraben geschleudert. Er starb noch am Unfallort.

Nach ersten Erkenntnissen habe die Fahrerin des Wagens die Situation zu spät überblickt, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Ein Gutachter soll den genauen Unfallhergang klären.

Bei einem Verkehrsunfall in Bad Dürkheim ist am Freitagnachmittag ein 41-jähriger Motorradfahrer aus Frankenthal schwer verletzt worden. Er prallte mit dem Auto einer 55-Jährigen zusammen, die gerade links abbiegen wollte.

Biker über Motorhaube geschleudert

Bei dem Verkehrsunfall in Bad Dürkheim am Freitag prallte der 41 Jahre alte Motorradfahrer auf der B37 aus Ungstein kommend mit dem Auto einer 55-Jährigen zusammen, die gerade links abbiegen wollte. Der Motorradfahrer wurde dabei über die Motorhaube geschleudert und schwer verletzt.

Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Fahrerin des Autos und ihr Beifahrer blieben unverletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von insgesamt etwa 17.000 Euro.