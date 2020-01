Uneinigkeit über Stadionpacht-Entscheidung

Kaiserslautern: Die Mehrheit der Stadtratsmitglieder in Kaiserslautern hat sich noch nicht entschieden, ob sie für oder gegen eine deutlich reduzierte Stadionpacht für den FCK stimmen wird. Das ergab eine Umfrage des SWR bei den Stadtratsfraktionen. Der FCK hatte beantragt, weiterhin 425.000 Euro jährlich als Pacht für das Fritz-Walter-Stadion zu zahlen – fast 2,8 Millionen Euro weniger als die reguläre Pacht. Die Stadtratsfraktionen CDU, FWG und Grüne teilten mit, dass noch zu viele Fragen offen sind, um schon am kommenden Montag eine Entscheidung treffen zu können. Die SPD plant, im Vorfeld der Stadtratssitzung intern darüber zu diskutieren. Die AfD wird nach eigenen Angaben dem FCK-Antrag zustimmen, die Linke dagegen nicht. Oberbürgermeister Klaus Weichel sagte, der FCK habe noch keine Zahlen vorgelegt, die belegen, dass eine derart hohe Pachtminderung notwendig ist. Weichel geht davon aus, dass eine Entscheidung im Stadtrat erst in einer Sondersitzung Mitte Februar fallen wird.