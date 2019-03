Das Sturmtief "Bennet" hat Rheinland-Pfalz am Rosenmontag in Atem gehalten. In Hahnweiler im Kreis Birkenfeld wurde ein Windrad schwer beschädigt. Davon sind auch viele Autofahrer betroffen - wohl noch bis Dienstag.

Der Sturm wehte Teile des Windrads auf die nahe gelegene A62. Ein Autofahrer hatte das Hindernis bemerkt und gemeldet. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Birkenfeld und dem saarländischen Freisen. Weil die Gefahr bestand, dass weitere Teile abbrechen, wurde auch die Kreisstraße zwischen Hahnweiler und Gimbweiler gesperrt.

Autobahn wohl über Nacht gesperrt

Am Abend ging die Polizei davon aus, dass die Sperrung auch über Nacht aufrechterhalten werden muss. Der Verkehr wurde um das etwa sieben Kilometer lange Autobahn-Teilstück herumgeleitet.

Ob der Sturm das Windrad erwischte oder ein Blitz eingeschlagen hat, ist derzeit noch nicht klar. Ein Flügel wurde völlig zerstört, weitere Teile könnten noch herunterfallen. Einsatzkräfte der Feuerwehr sammelten die Trümmerteile ein. Die Höhe des Schadens ist noch nicht abzusehen.

Sturmtief "Bennet" hat nicht nur die Fastnachter umgeweht, vielerorts im Land stürzten Bäume, Straßenlaternen und sogar Teile eines Windrads um. Verletzte gab es zum Glück nicht, auch die Schäden hielten sich in Grenzen.

Behinderungen bei der Bahn

Im Zugverkehr sorgte der Sturm in einigen Regionen für Teilausfälle und Verspätungen wie im südwestpfälzischen Dellfeld. Dort stürzte ein Baum auf die Gleise, wie die Bahn mitteilte. Auf einigen Strecken seien die Züge aus Sicherheitsgründen langsamer als sonst gefahren - etwa zwischen Kaiserslautern und Bingen sowie zwischen Pirmasens und Saarbrücken.

Bäume umgestürzt, Strom unterbrochen

Im Mainzer Winterhafen fiel ein Baum auf zwei Autos, in der Eifel wurden Stromleitungen unterbrochen. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei im Winterhafen niemand. In Mainz stand der Rosenmontagszug kurzzeitig still, nachdem in der Kaiserstraße eine Plane von einem Dach gefallen war. Verletzt wurde laut einer Polizeisprecherin niemand.

Polizei und Feuerwehr warnen in der Eifel vor dem Sturmtief "Bennet". Starke Böen hätten bereits Bäume umgeknickt und Äste abgerissen, stellenweise seien Straßen beeinträchtigt. Zudem sei in einigen Orten der Strom ausgefallen, weil der Sturm Leitungen beschädigt habe.

Sturmschäden in Höhr-Grenzhausen

Auch in der Region Höhr-Grenzhausen gab es erste Sturmschäden. Nach Polizeiangaben haben die starken Windböen bislang einige Verkehrsschilder und Bäume umgeworfen, es habe aber keine Verletzten oder größeren Schäden gegeben. In Höhr-Grenzhausen drohte am Morgen ein Baum auf ein Haus zu stürzen. Er konnte aber rechtzeitig gefällt werden, teilte die Polizei mit.

Zwischen dem Autobahndreieck Dernbach und Montabaur musste die A3 zehn Minuten voll gesperrt werden. Dort blockierte ein umgefallener Baum alle drei Fahrspuren in Richtung Frankfurt und sorgte für einen längeren Stau.