Geschädigte Urlauber des insolventen Reisekonzerns Thomas Cook haben nach SWR-Informationen einen Teil ihrer Forderungen erstattet bekommen. Doch den kompletten ursprünglich gezahlten Reisepreis gab es bei weitem nicht zurück.

In einem dem SWR vorliegenden Fall erhielten Kunden bereits am Freitag eine Überweisung der Zurich Insurance in Höhe von 17,5 Prozent des ursprünglich gezahlten Reisepreises. Die Familie hatte eine Reise in den Herbstferien bezahlt, die kurz vor Antritt durch Thomas Cook abgesagt wurde.

Überweisung an geschädigte Touristen unter Vorbehalt

Allerdings weist die Versicherung beim Überweisungszweck darauf hin, dass die Zahlung unter Vorbehalt einer möglichen Rückforderung erfolge.

Betroffene Kunden hatten zuvor ein Schreiben des mit der Abwicklung der Schadenersatzansprüche beauftragten Unternehmens Kaera AG erhalten. Der individuelle Erstattungsbetrag solle "zeitnah" überwiesen werden. Auch auf die mögliche Rückforderungen macht die Kaera AG aufmerksam.

Thomas-Cook-Insolvenz: Versicherte Summe reicht nicht aus

Wörtlich heißt es in einem vom 18. Dezember datierten Informationsschreiben für Thomas-Cook-Kunden: "Bitte beachten Sie, dass die genannte Quote lediglich auf einer vorläufigen Berechnung beruht. Insbesondere ist die Einzelprüfung relevanter Ansprüche noch nicht in allen Fällen abgeschlossen. Selbstverständlich werden wir in dem Fall, dass sich die Quote später noch erhöhen sollte, eine entsprechende Nachzahlung vornehmen. Für den Fall, dass Ihr Erstattungsbetrag - wider Erwarten und entgegen unserer derzeitigen Berechnungen - niedriger ausfällt, behalten wir uns die Rückforderung des ggfs. zu viel an Sie ausgezahlten Betrages vor."

Der Reiseveranstalter Thomas Cook war im September pleite gegangen. Der Reisekonzern hatte bei Zurich eine Versicherung für den Fall einer Pleite abgeschlossen, allerdings mit einer Haftungsobergrenze von 110 Millionen Euro. Diese Summe reiche bei weitem nicht aus, erklärte die Zurich. Der Gesamtschaden betrage nach den vorläufigen Berechnungen 287,4 Millionen Euro.

Bund will für komplette Entschädigung sorgen

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte Anfang Dezember angekündigt, der Bund werde für die komplette Entschädigung der Kunden sorgen. Die Kunden sollen die Differenz zwischen ihrer Zahlung und dem, was sie von Zurich oder von anderer Seite zurückerhalten haben, bekommen.