per Mail teilen

US-Vizepräsident Mike Pence hat nach seinem Türkeiaufenthalt einen Zwischenstopp auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein eingelegt. Vor rund 200 Soldaten lobte er die kurz zuvor vereinbarte Feuerpause in Nordsyrien.

Gegen ein Uhr in der Nacht zu Freitag stieg Pence aus dem Flieger. Während die Maschine aufgetankt wurde, sprach er zu den knapp 200 US-Soldaten, die ihn mit viel Jubel empfingen. Neben der Feuerpause in Nordsyrien hob Pence die Wichtigkeit des Ramsteiner US-Flughafens hervor. Die Airbase Ramstein sei das Herz des US-Militärs in Europa und die dort stationierten Soldaten würden die freie Welt ein Stück sicherer machen.

Dauer 0:28 min Pence: Rammstein das Herz des US-Militärs in Europa US-Vizepräsident Mike Pence landete nach seinem Aufenthalt in der Türkei in der Nacht zu Freitag kurz zum Auftanken auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz.

"Wie ein Held gefeiert"

SWR-Reporter Jan Jaworski schildert den Auftritt des US-Vize so: "Der Empfang fand in einem Hangar statt. Dort drin wurde eine fast schon epische Musik gespielt, als die Airforce Two gelandet und angerollt kam. Pence wurde wie ein Held gefeiert, als er aus dem Flugzeug gestiegen ist."

Inhaltlich habe er nicht viel gesagt: "Ehrlich gesagt, hat er mit vielen Floskeln um sich geworfen, hat natürlich die in Ramstein stationierten US-Soldaten für ihren Einsatz gelobt."

Nach knapp einer halben Stunde beendete US-Vizepräsident Pence seine Rede, schüttelte Hände und machte Fotos mit den US-Soldaten. Danach flogen er und seine Delegation weiter.