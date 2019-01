Trotz öffentlicher Kritik erhält der österreichische Schriftsteller Robert Menasse die Carl-Zuckmayer-Medaille des Landes Rheinland-Pfalz. Menasse wird vorgeworfen, Zitate und historische Fakten in seinen Arbeiten erfunden zu haben.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte am Montag, Menasse habe ein beeindruckendes literarisches Gesamtwerk geschaffen und mit seinem engagierten Streiten für die europäische Idee die politische Debatte um die Zukunft der EU sehr bereichert. In Würdigung dieses Wirkens werde sie ihm die Auszeichnung verleihen. Die Carl-Zuckmayer-Medaille wird nach Angaben der Staatskanzlei am 18. Januar überreicht.

Bei den Vorwürfen gegen den 64-jährigen Schriftsteller war es um die von ihm vorgebrachte Behauptung gegangen, dass der erste Kommissionspräsident des EU-Vorläufers Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Walter Hallstein, seine Antrittsrede 1958 auf dem Gelände des früheren NS-Vernichtungslagers Auschwitz gehalten habe. Menasse hat dies immer wieder fälschlicherweise behauptet, erstmals in einem Essay 2013.

Menasse entschuldigt sich, Kritik von Baldauf

In einem Gastbeitrag für die Zeitung "Die Welt" hatte der Autor bereits Fehler eingeräumt und sich entschuldigt. In einer von der Staatskanzlei veröffentlichten Stellungnahme bekräftigte Menasse: "Es war ein Fehler von mir, Walter Hallstein in öffentlichen Äußerungen und nicht-fiktionalen Texten Zitate zuzuschreiben, die er wörtlich so nicht gesagt hat." Die künstlerische Freiheit im Roman und Spielregeln im politischen Diskurs dürften nicht vermischt werden. "Darauf werde ich achten und darauf können Sie sich verlassen."

Von der CDU-Opposition kam Kritik. Fraktionschef Christian Baldauf sagte, auch wenn Menasse sich für seine Fehler entschuldige, sei die Verleihung zum jetzigen Zeitpunkt das falsche Signal. Auch der stellvertretende AfD-Fraktionschef Joachim Paul sprach von einer krassen Fehlentscheidung.