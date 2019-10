Ausstellung über Architekt Bruno Möhring

In Traben-Trarbach gibt es derzeit die erste und wohl auch einzige Dokumentation zum Werk des Jugendstilarchitekten Bruno Möhring. Der Mann, dessen Handschrift sich in Traben-Trarbach bis heute deutlich zeigt, zählte zu den bedeutendsten Architekten des Jugendstils in Deutschland.