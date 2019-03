per Mail teilen

Hotelportale wie HRS oder Booking.com sind beliebt, weil sie es den Reisenden einfach machen, Unterkünfte zu vergleichen. Doch hat jedes Hotel in Rheinland-Pfalz die Möglichkeit, sich auf Hotelportalen anzubieten?

Wer bei Google nach einer Übernachtungsmöglichkeit sucht, landet oft zuerst auf Seiten wie Booking.com. Mit ein paar Klicks ist binnen weniger Minuten ein Hotel gefunden und die Bestätigung der Hotelreservierung im Email-Postfach. Doch ob der Suchende in seiner Trefferliste auch das komplette Angebot angezeigt bekommt, ist fraglich.

Die Vermittlungsgebühren von Onlinebuchungsportalen liegen nach Angaben des Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Rheinland-Pfalz im zweistelligen Prozent-Bereich. Sie seien "gerade für kleinere Betriebe oftmals betriebswirtschaftlich nicht zu verkraften". Das halte kleine Betriebe oft von der Nutzung von Portalen wie booking.com, Expedia und Co. ab.

Günstigeres Zimmer auf Hotelseite

"Für uns ist es auch schwierig, diese Preise zu zahlen", sagt Christine Arnicot vom Waldhotel Kurfürst in Kaisersesch. Die 35-Jährige kümmert sich in dem Familienbetrieb um den digitalen Auftritt des Hotels. Arnicot schätzt, dass zirka 30 Prozent der Kunden über Portale wie booking.com, Expedia, HRS oder Kurzurlaub.de Zimmer in ihrem Haus buchen. Das Hotel ist dazu übergegangen, den Hotelgästen zwei Raten anzubieten: die etwas günstigeren Preise auf der eigenen Webseite und die schlechteren Konditionen bei Buchung über die Hotelportale. Das heißt, die Kunden zahlen damit die Provision für das Buchungsportal.

Was auf den ersten Blick vernünftig scheint, ist laut einer Studie des ZEW - Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung eher kontraproduktiv: Denn Hotels erhalten schlechtere Positionen in Suchergebnislisten, wenn sie auf hoteleigenen Webseiten niedrigere Preise angeben. Diese Benachteiligung ist dem Bundeskartellamt aufgefallen. Das Amt berichtet, dass sich der Verdacht auf Verbraucherrechtsverstöße von Vergleichsportalen in einigen Punkten erhärtet hat. Die Stellungnahme der betroffenen Reiseportale zu den Vorwürfen des Bundeskartellamts steht noch aus.

Verbraucherzentrale hofft auf Bundeskartellamt

Bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz ist man schlecht auf Vergleichsportale zu sprechen. Da werde "mit allen möglichen Tricks gearbeitet", sagt Julia Gerhards, Referentin für Verbraucherrecht und Datenschutz. Sie rät Urlaubern dazu, nicht nur die ersten zehn Treffer bei Reiseportalen zu berücksichtigen und im Kopf zu haben, dass Provisionszahlungen das Ranking mitbestimmen. Gerhards ist bereits gespannt auf den Abschlussbericht des Bundeskartellamts und mögliche Konsequenzen.

Der Dehoga rät Hotels im Land dazu, stärker in Digitalisierung zu investieren. Kunden müssten auf der eigenen Webseite buchen können, das sollten die Betriebe gewährleisten. Noch immer gebe es aber in Rheinland-Pfalz "weiße Flecken", was den Breitbandausbau und die Bandbreite der Netzkapazität angeht.

Sieben Dinge, die Sie bei der Suche beachten sollten 1. Gewinn durch Provision Bedenken Sie bei der Nutzung von Vergleichsportalen, dass diese privaten Unternehmen gehören, die Gewinn erzielen möchten. Das geschieht in erster Linie durch Provisionseinnahmen. 2. Achtung, Kooperationen Viele Portale nutzen gemeinsame Datensätze und/oder Vergleichsrechner. Führen Sie daher den Vergleich der gesuchten Leistung auf mehreren, unabhängig voneinander agierenden Portalen durch. 3. Nicht alle vertreten Berücksichtigen Sie bei Ihrer Suche, dass manche Anbieter gar nicht auf Vergleichsportalen vertreten sind. 4. Sortierreihenfolge Nutzen Sie bei Ihrem Vergleich die Möglichkeiten, Voreinstellungen der Portale zu verändern, indem Sie beispielsweise Filter anpassen oder eine andere Sortierreihenfolge wählen ("Bester Preis zuerst"). 5. Ranking Berücksichtigen Sie, dass die an oberster Stelle angezeigten, farblich markierten Angebote teilweise nicht Teil des Rankings sind, sondern von den Portalen dort zu Werbezwecken platziert werden. 6. Beeinflussung Lassen Sie sich bei Ihrer Entscheidung nicht von Hinweisen unter Druck setzen, dass ein bestimmtes Angebot nur noch begrenzt verfügbar ist, dass andere Nutzer sich dieses Angebot auch gerade anschauen oder dass eine Preissteigerung erwartet wird. Häufig beziehen sich diese Hinweise nicht konk-ret auf Ihre individuelle Suche. 7. Bewertungen Achten Sie bei Bewertungen darauf, ob diese tatsächlich nur von echten Kunden abgegeben werden können und wie viele Bewertungen beispielsweise einer "Weiterempfehlungsquote" zugrunde liegen. Beachten Sie, dass Bewertungen teilweise nur von solchen Kunden abgegeben werden können, die erfolgreich einen Vertrag abgeschlossen haben.

Die Vorsitzende der Enquete-Kommission Tourismus in Rheinland-Pfalz, Ellen Demuth (CDU), sieht ebenfalls Verbesserungsbedarf. Sie rät Betrieben zum eigenen Internetauftritt und zum Marketing auf Twitter, Facebook und Instagram. Im hart umkämpften Wettbewerb seien unter anderem Online-Buchungsssysteme und Bewertungsportale elementar für den wirtschaftlichen Erfolg, heißt es in dem Zwischenbericht der Enquete-Kommission. Eine wichtige Rolle komme dabei der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH zu.

Weniger Zeitaufwand durch "Channelmanager"

Außerdem seien für Hotels auch sogenannte Channelmanager eine Möglichkeit, um zumindest weniger Arbeit mit den gängigen großen Portalen zu haben. Damit können Hotels ihre aktuellen Preise und Verfügbarkeiten automatisiert an Portale weitergeben und eingegangene Buchungen werden ins Reservierungssystem im Hotel überspielt. Das Waldhotel Kurfürst in Kaisersesch nutzt seit einem Jahr so einen Channelmanager und ist damit sehr zufrieden. Das erleichtere die Arbeit.