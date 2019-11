Im Fall des im September in Wetzlar getöteten Restaurantbesitzers Hasan Y. aus Bad Kreuznach führte die Polizei sogenannte Gefährderansprachen im Umfeld der Familie durch. Hintergrund ist unter anderem ein Drohvideo aus dem engeren Umfeld des Getöteten.

Nach Recherchen des SWR-Politikmagazins Zur Sache Rheinland-Pfalz entstand das Video in der Türkei, im kurdischen Heimatort der Familie. Dort waren bereits 2017 drei Familienmitglieder nach einer Schießerei ums Leben gekommen.

Weitere Taten wurden angekündigt

In dem Video droht ein Mann indirekt weitere Taten an - als Reaktion auf die Tötung in Wetzlar. In dem Video, das dem SWR vorliegt, heißt es unter anderem: "Das ist der Anfang. Merkt Euch das!"

Der SWR konnte mit dem Mann sprechen, der das Video gepostet hat. Er sagte, er bereue, das Video produziert zu haben. Es sei im Eifer der Emotionen nach dem Tod von Hasan Y. entstanden. Er habe es inzwischen aus den sozialen Medien gelöscht. Nach SWR-Informationen kursiert das Video nach wie vor in Teilen der Familie. Laut Staatsanwaltschaft Wetzlar, die in dem Fall die Ermittlungen führt, ist das Video polizeibekannt. Es sei Grundlage von präventiven Gefährderansprachen gewesen.

Familienumfeld wird bedroht

Nach SWR-Informationen soll im Oktober in Wetzlar zudem eine junge Frau von zwei vermummten Männern bedroht worden sein. Die zuständige Polizeidirektion Lahn-Dill bestätigte dem SWR den Eingang einer entsprechenden Strafanzeige. In einer schriftlichen Stellungnahme heißt es: "Die Polizei ermittelt gegen unbekannt und prüft einen Zusammenhang zu dem Tötungsdelikt im September 2019, da die junge Frau zum erweiterten Familienumfeld des Getöteten gehört."

Mehr zu diesem Thema heute um 20.15 Uhr in Zur Sache Rheinland-Pfalz im SWR Fernsehen

Joachim Schäfer, Pastoralreferent aus Wetzlar, der mit vielen Mitgliedern der Familie in Kontakt steht, sagte im Interview mit Zur Sache Rheinland-Pfalz: "Wenn man mit den Leuten selbst spricht, dann spürt man schon die Angst, dass die Rache, diese Gewaltspirale weitergeht." Inzwischen würden Kinder der Familie aus Angst nicht mehr an Veranstaltungen in Schulen und der örtlichen Jugendarbeit teilnehmen.

Konflikte könnten gelöst werden

Der Essener Politikwissenschaftler Caner Aver, der für die "Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung" zu länderübergreifenden Problemen bei der Migration forscht, schlägt in Fällen wie diesen den Einsatz von Friedensrichtern vor. Im Interview mit dem SWR sagte er: "Die kurdisch stämmigen Menschen sind gut organisiert in Deutschland. Darunter sind Wortführer, Meinungsführer, deren Wort auch Gewicht hat. Die hinzuzuziehen, mit den Sicherheitsbehörden an einen Tisch, kann durchaus dazu führen, dass die Konflikte auch gelöst werden können. Gleichwohl müssen auch die Täter bzw. die Konfliktparteien wissen, dass wenn hier Straftaten passieren, sie auch die Konsequenzen des Rechtsstaates zu spüren bekommen."

39-Jähriger starb nach Trauerfeier

Auf den Gastronom aus Bad Kreuznach war Anfang September im hessischen Wetzlar nach einer Trauerfeier geschossen worden. Der 39-Jährige wurde schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht und erlag dort seinen Verletzungen.