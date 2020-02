Die Wahl von FDP-Politiker Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen hat die FDP auch am Freitag in Atem gehalten. Der rheinland-pfälzische Landeschef Wissing entschuldigte sich für die Vorgänge der vergangenen Tage.

Volker Wissing sagte dem SWR am Freitag, die mangelnde Klarheit habe zu Verunsicherung geführt: "Das tut allen leid. Mir persönlich auch und ich hoffe, dass das Vertrauen wieder zurückkehrt", so Wissing, der nochmals betonte: "Jeder kann sicher sein: Eine Zusammenarbeit der Freien Demokraten mit der AfD wird es nicht geben."

Dauer 2:06 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Wissing: Lindner hat Vertrauen verdient Nach seinem viel kritisierten Krisenmanagement im Falle der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen hat der FDP-Bundesvorstand Parteichef Lindner am Freitag das Vertrauen ausgesprochen. Der rheinland-pfälzische Landesvorsitzende Wissing begrüßte das. Video herunterladen (5,3 MB | MP4)

Am Donnerstag hatte Wissing einen Rücktritt von Thomas Kemmerich als "unverzichtbar" bezeichnet. Am Vortag hatte er Kemmerichs Kandidatur noch verteidigt: "Ich finde es sehr honorig, dass sich Herr Kemmerich in dieser schwierigen Situation in die Verantwortung hat nehmen lassen", sagte Wissing. Da habe er allerdings die genauen Umstände der Wahl in Thüringen noch nicht gekannt, sagte der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister am Donnerstag.

Wissing: FDP und AfD - das passt nicht zusammen

Seine Partei stehe für Toleranz und individuelle Entfaltungsfreiheit und nicht für rechtes Gedankengut und Xenophobie. "Die FDP ist eine liberale Partei, die AfD ist eine rechtsextreme Partei - das passt nicht zusammen. Der Liberalismus ist der Gegenentwurf von Rechtsextremismus." Und weiter sagte er: "Die FDP ist genau das Gegenteil der AfD. Wir haben keine Schnittmengen mit dieser rechtsextremen Truppe. Das ist absurd."

Dauer 2:02 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen RP FDP-Landeschef Wissing rudert zurück Dass der FDP-Politiker Thomas Kemmerich sich auch mit Stimmen der AfD zum Minsterpräsidenten wählen ließ, hat ein politisches Erdbeben ausgelöst, das bis nach Rheinland-Pfalz zu spüren ist. Auch am Tag danach. Video herunterladen (4,9 MB | MP4)

"Die FDP ist in ihrer Abgrenzung zur AfD immer klar gewesen - und das wird auch so bleiben." Volker Wissing, FDP-Landeschef

Nun gelte es, das Geschehen in Thüringen aufzuarbeiten: "Wenn man wusste, dass die AfD solche Spiele macht, dann wäre es eine Selbstverständlichkeit gewesen, sich daran nicht zu beteiligen." Jetzt müsse man schauen, dass der Schaden für die Partei begrenzt und das Vertrauen in die Gesamtpartei wieder hergestellt werde, so Wissing im SWR. "Die FDP ist in ihrer Abgrenzung zur AfD immer klar gewesen - und das wird auch so bleiben."

Thomas Kemmerich muss zurücktreten Es kann keinen FDP-Ministerpräsidenten geben, der von der AfD ins Amt gewählt wurde und keine Unterstützung aus der demokratischen Mitte hat. Thomas Kemmerich muss zurücktreten. Thüringen braucht Neuwahlen. Volker Wissing, Twitter, 6.2.2020, 13:35 Uhr

Kemmerich: "Der Rücktritt ist unumgänglich"

Kemmerich hatte am Donnerstagmittag überraschend seinen Rückzug angekündigt: "Der Rücktritt ist unumgänglich", sagte der FDP-Politiker am Donnerstag in Erfurt. Die FDP-Fraktion wolle einen Antrag auf Auflösung des Landtags zur Herbeiführung einer Neuwahl stellen, teilte er weiter mit.

Er wolle den Makel der Unterstützung durch die AfD vom Amt des Ministerpräsidenten nehmen, begründete er seine Entscheidung. "Gestern hat die AfD mit einem perfiden Trick versucht, die Demokratie zu beschädigen." Weiter sagte er: "Demokraten brauchen demokratische Mehrheiten. Die sich offensichtlich in diesem Parlament nicht herstellen lassen."

Kemmerich hatte sich am Dienstag bei der Abstimmung im Landtag im entscheidenden dritten Wahlgang mit 45 Stimmen gegen den bisherigen Amtsinhaber Bodo Ramelow von der Linken durchgesetzt. Für Ramelow votierten 44 Abgeordnete.

Bernhard Vogel: "Keine Absprachen in Thüringen"

Der CDU-Politiker Bernhard Vogel betonte indes, dass es vor der Ministerpräsidenten-Wahl am Mittwoch keine Absprachen der Christdemokraten mit anderen Parteien gegeben habe. Der ehemalige Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Thüringen sagte im SWR-Interview, er sei bei der vorbereitenden Sitzung in Thüringen am Dienstagabend dabei gewesen.

Dauer 6:10 min Vogel: "Unverantwortliche Trickserei" der AfD Bernhard Vogel (CDU) war Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Thüringen. Die politischen Entwicklungen dort sieht er sehr kritisch. Allerdings verwahrt er sich explizit gegen Kritik an seiner Partei.

Die Hauptschuld für das Zustandekommen des Wahlergebnisses sieht Vogel weder bei CDU noch FDP, sondern bei der AfD. Ihr warf er "unverantwortliche Trickserei" und einen "unverantwortlichen Umgang mit den parlamentarischen Sitten" vor. Man könne nicht davon ausgehen, dass eine Partei einen Kandidaten aufstelle, ihm dann aber keine einzige Stimme gebe.

Ramelow steht für Kandidatur bereit

Der bei der Wahl gescheiterte bisherige Amtsinhaber Bodo Ramelow (Linke) steht unterdessen weiter als Kandidat zur Verfügung. Das sagte der Vize-Chef der Thüringer Linken, Steffen Dittes, am Donnerstag.