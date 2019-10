Nach dem tristen Wetter überwiegt am Wochenende endlich wieder Sonnenschein in Rheinland-Pfalz. Die Temperaturen klettern sogar über 20 Grad.

Regenschirm und Jacke können die Rheinland-Pfälzer am Wochenende getrost zu Hause lassen. Der goldene Oktober ist endlich in Sicht. Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach kündigte am Donnerstag Temperaturen bis zu 24 Grad an.

Blauer Himmel und Sonne

Der Himmel wechselt auch seine Farbe. Anstatt grauer Regenwolken, zeigt er öfters sein Blau. Es soll überwiegend trocken bleiben. Bereits am Freitag ist es nach Angaben der Meteorologen überwiegend trocken bei Temperaturen bis zu 19 Grad.

Am schönsten wird das Wetter im Süden mit aufgelockerter Bewölkung, im Norden bleibt es noch wolkig. Der Wind weht meist mäßig, starke Böen sind jedoch möglich. In der Nacht erreichen die Werte 8 bis 11 Grad.

Wärmster Tag ist der Sonntag

Für den Samstag werden Temperaturen von 18 bis 22 Grad angekündigt. Es ist heiter, immer wieder scheint für längere Zeit die Sonne. Am Sonntag soll es sogar noch einen Tick wärmer werden. Es sind Höchsttemperaturen zwischen 21 und 24 Grad gemeldet.

Am Sonntagnachmittag kann es dann vereinzelt zu Schauern oder Gewittern kommen. Laut Vorhersage bleibt es auch in der neuen Woche bei den milden Temperaturen. Zudem wird es im Süden sonnig, die Menschen im Norden haben allerdings weniger Glück: Bei ihnen dominieren dichte Wolken den Himmel.