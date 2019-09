Kurz vor dem kalendarischen Herbstanfang am 23. September gibt der Spätsommer noch mal richtig Gas: Die Rheinland-Pfälzer können sich auf blauen Himmel und milde Temperaturen einstellen.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) soll es am Mittwoch in der Vorderpfalz bis zu 23 Grad warm werden, etwas kühler in der Eifel mit 17 Grad. In der Nacht ist bei starker Bewölkung örtlich mit Regen zu rechnen. Es kühlt ab auf 14 bis 10 Grad.

Zum Wochenende immer wärmer

Am Donnerstag lässt sich dann trotz anfänglicher Bewölkung auch wieder die Sonne blicken. Zu rechnen ist laut DWD mit Höchsttemperaturen von 19 bis 25 Grad bei schwachem bis mäßigem Wind aus Südwest und West - wieder mit örtlichen Schauern.

Auch am Freitag bleibt es mit Temperaturen zwischen 20 und 26 Grad angenehm warm im Saarland und in Rheinland-Pfalz. Zwar sagen die Meteorologen für den Norden vereinzelt Regen voraus, in den meisten Landesteilen soll es aber trocken bleiben. Kühler wird es in der Nacht: Sieben Grad in der Eifel, sonst 13 bis neun Grad.