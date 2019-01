per Mail teilen

Zugegeben, diesmal kostet das "Blutmond"-Schauen vor allem Morgenmuffel etwas Überwindung. Doch Frühaufsteher könnten am Montagmorgen mit einem Naturspektakel belohnt werden.

Wer noch vor Sonnenaufgang aus dem Bett krabbelt, kann den Vollmond rötlich schimmern sehen - wenn das Wetter mitspielt. Von 5:41 Uhr an wird er etwa eine Stunde lang komplett im Kernschatten der Erde liegen. Da er gerade auf einem besonders erdnahen Abschnitt seiner in etwa elliptischen Bahn ist, erscheint er zudem besonders groß. Manche sprechen deshalb von einem "Super-Blutmond".

So läuft der "Blutmond" am 21. Januar ab

Zu einer totalen Mondfinsternis kann es nur bei Vollmond kommen. Sonne, Erde und Mond liegen dabei genau auf einer Linie. Das ist am frühen Montagmorgen der Fall.

4:34 Uhr: Der Vollmond rückt langsam in den Kernschatten der Erde. Für den Betrachter sieht es so aus, als verdunkelt sich der Mond langsam.

Der Vollmond rückt langsam in den Kernschatten der Erde. Für den Betrachter sieht es so aus, als verdunkelt sich der Mond langsam. 5:41 Uhr: Der Mond ist vollkommen in den Kernschatten eingetreten. Er leuchtet rötlich.

Der Mond ist vollkommen in den Kernschatten eingetreten. Er leuchtet rötlich. 6:44 Uhr: Der Mond rückt langsam aus dem Kernschatten heraus.

Der Mond rückt langsam aus dem Kernschatten heraus. 7:51 Uhr: Das Spektakel ist vorbei, der Mond vollständig aus dem Kernschatten ausgetreten. Ein paar Minuten später geht er tief im Westen unter.

Deshalb erscheint der Mond blutrot

Das Naturphänomen heißt eigentlich "totale Mondfinsternis". Da erscheint es eigentlich logisch, dass der Mond komplett verdunkelt ist. Doch warum wird er stattdessen blutrot? Das liege an den Sonnenstrahlen, sagt Carolin Liefke vom Haus der Astronomie in Heidelberg. Sie würden in der Atmosphäre der Erde gebrochen und nur die roten gelangen zum Mond. "Deshalb entsteht diese rötliche Färbung."

Das Spektakel ist nicht immer gleich. Je nach Zusammensetzung der Atmosphäre - etwa der Menge an Staubteilchen und Wolken - falle der "Blutmond" etwas anders aus, so Liefke.

Der "Blutmond" im Sommer 2018 sorgte für viel Begeisterung SWR

Anders als im vergangenen Jahr, als der "Blutmond" am späten Abend zu sehen war und es ein richtiges Happening gab, fällt der Termin dieses Jahr besonders ungünstig. Die frühen Morgenstunden dürften viele abschrecken und da es ein normaler Arbeitstag ist, können Pendler kaum mitschauen. In einigen Regionen könnte zudem die Dämmerung das Erlebnis trüben, weil die aufgehende Sonne dem Mond die Show stiehlt.

Sternwarte lädt zu morgendlichem Kaffee

Wer trotzdem Lust auf die Mondfinsternis hat, kann zum Beispiel zum "Finsternisfrühstück" der Paul-Baumann-Sternwarte im rheinhessischen Klein-Winternheim fahren. Dort geht es ab 4:30 Uhr los. Besucher bekommen von der Astronomischen Arbeitsgemeinschaft Mainz Kaffee angeboten. Wer frühstücken will, kann Essen mitbringen.

Grundsätzlich empfehlen sich höhere Lagen mit unverstellter Sicht, etwa der Koblenzer Stadtteil Niederberg. Einen guten Blick auf Mainz und den Mond dürfte sich auch vom Neroberg aus in Wiesbaden bieten.

Auch vom Balkon aus gute Sicht

Die Sternwarte Bad Kreuznach macht an diesem Tag zwar nicht auf. Auf dem Kuhberg, auf dem die Sternewarte steht, lässt sich der Mond aber trotzdem gut beobachten, sagt der Erste Vorsitzende des Trägervereins Bernd Peerdeman. "Es ist dann doch sehr früh und ein Arbeitstag. Deswegen haben wir uns entschieden, keine Aktion anzubieten."

Doch lange irgendwo hin fahren, sei unnötig: "Der Mond steht sehr hoch und dürfte von überall aus, gut zu sehen sein - also auch vom eigenen Balkon", so Peerdeman. Wichtig sei nur, dass dieser nach Nordwesten ausgerichtet sei.

Sternenklar und frostig

Nicht nur die Blickrichtung ist wichtig, auch das Wetter ist entscheidend. Sollte es mitspielen, dann öffnet auch die Sternenwarte in Zweibrücken. Laut Vorhersage ist der Himmel Montagfrüh sternenklar bei frostigen Werten um minus drei Grad. Wie sich gute Erinnerungsfotos von dem Ereignis schießen lassen, erfahren Sie hier.

Langes Warten auf nächste gut sichtbare totale Mondfinsternis

Für alle, die das Himmelsereignis verschlafen: Zwei richtig gut von Deutschland aus zu sehende "Blutmonde" werde es erst Silvester 2028 und in der Nacht vom 21. auf den 22. Dezember 2029 geben, schreibt das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Zuvor können von Deutschland aus allenfalls kurze Abschnitte solcher Ereignisse beobachtet werden.