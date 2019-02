per Mail teilen

Tief "Uwe" zog am Wochenende über Rheinland-Pfalz - größere Schäden blieben jedoch aus. Im Norden des Landes stürzten einzelne Bäume um, in Hunsrück und Eifel gab es Überschwemmungen.

Nach starken Regenfällen mussten die Feuerwehren in der Region Trier am Sonntag mehrfach ausrücken. Mehrere Straßen waren überschwemmt, einige Keller vollgelaufen.

Nach Angaben der Polizei waren vor allem Hunsrück und Eifel betroffen. In Leisel (Landkreis Birkenfeld) stand das Wasser auf der Straße, weil der Kanal übergelaufen war. In Niederwörresbach bei Idar-Oberstein rückte die Feuerwehr aus, weil der Fischbach übers Ufer trat. Größere Schäden gab es nicht.

Steigende Pegel

In Wittlich in der Eifel wurde vorsichtshalber der Hochwasserschutz in der Innenstadt aufgebaut, weil der Pegel der Lieser gestiegen war. Laut Hochwassermeldezentrum stiegen auch die Pegel der Mosel, Saar und der Nahe. Im Laufe des Montags soll sich die Lage jedoch wieder entspannen.

Entwurzelte Bäume

Im Rhein-Lahn-Kreis musste die Kreisstraße zwischen Balduinstein und Geilnau gesperrt worden. Dort waren nach Polizeiangaben bei starkem Wind mehrere Bäume entwurzelt worden und auf die Straße gestürzt.

Auch im Bereich Cochem und Ulmen im Kreis Cochem-Zell mussten vorübergehend Straßen wegen umgestürzter Bäume gesperrt werden.