Eine Unwetterfront ist am Mittwochabend durch Rheinland-Pfalz gezogen. Gewitter, Hagel und stürmische Böen haben für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt.

In Ruschberg bei Baumholder ging ein Haus in Flammen auf. Nach Angaben der Polizei stand es zum Brandzeitpunkt leer. Der Bewohner war gerade bei seinem Nachbarn, als offenbar der Blitz in sein Haus einschlug. Der Dachstuhl sei völlig ausgebrannt. Das Haus wird laut Polizei wahrscheinlich nicht mehr bewohnbar sein.

Dauer 00:28 min Blitz schlägt in Haus im Hunsrück ein In Ruschberg bei Baumholder im Landkreis Birkenfeld ist am Mittwochabend ein Blitz in ein Wohnhaus eingeschlagen.

Blitz sorgt für Flächenbrand im Glantal

In der Verbandsgemeinde Oberes Glantal löste ein Blitzschlag einen Flächenbrand aus. Zwischen Neustadt und Deidesheim war ein Baum auf ein Gleis gestürzt. Der Zugverkehr zwischen Bad Dürkheim und Neustadt kam zum Erliegen.

Im Raum Ludwigshafen registrierte die Feuerwehr über 100 Notrufe. Die Einsatzkräfte rückten wegen Sturmschäden und Verkehrsbehinderungen aus.

Auf dem Mainzer Ballplatz stürtze diese Linde auf die Bestuhlung eines Cafes. SWR

In der Eifel stürzten Zäune um. Auch in Mainz kam es unwetterbedingt zu Schäden. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. So wurden Verkehrsschilder und einige Bäume umgeweht, wie etwa eine große Linde auf dem Ballpatz. Sie stand vor zwei Cafés. Verletzte gab es nicht. Zudem verschoben die Böen an einigen Stellen Sperrmüll sowie die Außenbestuhlung von Lokalen.