Der Sturm Mortimer hat in Rheinland-Pfalz nur geringe Schäden verursacht. In mehreren Regionen wurden durch den Wind Bäume umgeknickt.

In der Region Trier wurden einige Straßen durch Bäume blockiert. Betroffen waren unter anderem die B53 zwischen Kinheim und Kröv an der Mosel, die B421 zwischen Stadtkyll und Jünkerath in der Eifel, die Landstraße zwischen Lutzerath und Gillenfeld und im Hochwald die K76 zwischen Grimburg und Kell am See sowie bei Heidenburg.

Baum auf Auto gefallen

In Kaiserslautern krachte ein Baum auf ein geparktes Auto. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro. In Landstuhl wurde das Dach eines Wohnhauses durch einen umgestürzten Baum beschädigt.

Keine Verletzten

In Gonzerath im Hunsrück war gegen Mitternacht ein Autofahrer gegen einen auf der Straße liegenden Baum gefahren. Es blieb aber bei einem Sachschaden. Auch in der Vorder- und Südpfalz blieb es trotz stürmischer Nacht eher ruhig. Die Sturmschäden sind überschaubar. Vereinzelt seien Mülltonnen und Bauzäune umgefallen. Auch Bäume stürzten um, so die Polizei. Verletzt wurde niemand.