per Mail teilen

Der Rosenmontagsumzug in Mainz kann rollen - allerdings mit erheblichen Einschränkungen. Sturmtief "Bennet" ist Schuld.

Die Veranstalter in Mainz gaben am Nachmittag trotz vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vorhergesagten schweren Sturmböen grünes Licht für den Rosenmontagsumzug. Die Veranstalter hatten sich zuvor mit Vertretern der Stadt und mit Meteorologen beraten. Jedoch sollen keine Pferde teilnehmen.

Um weitere Risiken auszuschließen, haben sich die Verantwortlichen des Mainzer Carneval-Vereins (MCV) zudem entschlossen, auf Fahnen und Schilder beim Rosenmontagszug zu verzichten.

Bereits in den letzten Tagen hätten die Standbetreiber und Techniker an den Bühnen die Anweisung erhalten, sämtliche Buden, Stände, Bühnen, Tribünen, Zelte, Banner entsprechend wetter- und windfest anzuspannen.

Absage 2016 bei ähnlicher Wetterlage

„Wir erweitern diesen Hinweis an alle Stand- und Budenbetreiber oder auch an Privatpersonen, die Zelte oder ähnliches entlang der Strecke aufstellen wollen, auch wenn diese nicht in den Verantwortungsbereich des MCV fallen“, sagte MCV-Präsident, Reinhard Urban.

2016 war der Mainzer Rosenmontagszug wegen einer Sturmwarnung abgesagt worden. Der neun Kilometer lange Zug in der Fastnachtshochburg Mainz, zu dem rund 500.000 Menschen erwartet werden, ist überregionaler Höhepunkt der tollen Tage.

Köln unter Vorbehalt, Düsseldorf lässt sich Zeit

Bereits am Vormittag hatten die Verastalter in Köln entschieden, dass der Rosenmontag trotz des drohenden Sturmtiefs "Bennet" an den Start gehen solle - allerdings mit erheblichen Einschränkungen.

Auf tragbare Großfiguren, Fahnen, Schilder, Pferde und Kutschen müsse aus Sicherheitsgründen verzichtet werden, kündigten das Kölner Festkomitee und die Stadt an und betonten zugleich, der Beschluss stehe unter Vorbehalt. Sollten die Witterungsbedingungen sich deutlich verschlechtern, galt eine Notbremse als nicht ausgeschlossen.

Die Düsseldorfer wollten zunächst noch die Nacht abwarten und dann erst am Montagfrüh den Daumen hoch oder runter machen. Die Rosenmontagszüge bilden den Höhepunkt des Straßenkarnevals.