Tausende Fachkräfte benötigen rheinland-pfälzischen Kitas laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung. In anderen Bundesländern fehlen noch mehr.

Deutschlandweit gibt es laut einer Studie zu wenig Personal in den Kindertagesstätten. Allein in Rheinland-Pfalz seien fast 5.000 zusätzliche Fachkräfte notwendig, um eine kindgerechte Betreuung zu gewährleisten, so die Studie der Bertelsmann-Stiftung.

Eine Fachkraft für drei Kinder

Für eine kindgerechte Betreuung empfiehlt Bertelsmann, dass in ganztagsbetreuten Kitagruppen höchstens drei Kinder auf eine pädagogische Fachkraft kommen. In Rheinland-Pfalz waren es im vergangenen Jahr rein rechnerisch 3,7.

Allerdings, so die Studie, sei das Betreuungsverhältnis im Alltag schlechter. Beispielsweise weil Erzieherinnen auch andere Aufgaben hätten, auf Fortbildung oder in Urlaub seien. In anderen Bundesländern, wie beispielsweise Bayern oder Hessen, ist laut Studie der Bedarf noch höher.

Insgesamt habe sich die Zahl des pädagogischen Personals in Kitas zwischen 2008 und 2018 von rund 21.700 auf gut 30.600 erhöht. Im selben Zeitraum stieg aber auch die Zahl der dort betreuten Kinder - von etwa 134.000 auf mehr als 151.400.