Die Lernerfolge der Neuntklässler in Rheinland-Pfalz in Mathematik lassen zu wünschen übrig. Das geht aus einer aktuellen Erhebung des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen hervor.

Die Fähigkeiten der Schüler im Land haben sich demnach nicht nur in Mathematik, sondern auch in Biologie und Chemie während der vergangenen sechs Jahre verschlechtert. 2012 hatte das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) an der Berliner Humboldt-Universität letztmalig die Lernerfolge in der 9. Klasse erhoben.

Der Anteil der Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz, die im vergangenen Jahr den so genannten Regelstandard in Mathematik erreichten, liegt um etwa vier Prozentpunkte unter dem Bundesdurchschnitt. Das zeigen die am Freitag veröffentlichten Ergebnissen der IQB-Studie.

Fünf Bundesländer mit negativer Entwicklung

Rheinland-Pfalz gehört nach Angaben des Instituts zu den fünf Bundesländern, in denen sich die Ergebnisse für das Fach Mathematik seit der letzten Erhebung ungünstig entwickelt haben. Allerdings habe kein Bundesland eine eindeutige Verbesserung in Mathematik erreicht, erklärten die Autoren der Studie.

Ergebnisse für rheinland-pfälzische Ministerin "nicht aktzeptabel"

Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) sagte im SWR-Gespräch, dass die Ergebnisse im Fach Mathematik nicht akzeptabel seien. "Wir werden uns das sehr genau anschauen", so die Ministerin. Da die Studie aber erst seit einigen Stunden vorliege, sei es zu früh, um Ursachen für diese Entwicklung zu nennen.

Hubig wies darauf hin, dass man im Bereich Mathematik bereits Maßnahmen für die Grundschulen ergriffen habe. Das Programm "Mathe macht stark" wolle man ohnehin auch bei den weiterführenden Schulen einsetzen. Auch mit der MINT-Strategie habe man seit 2017 viel auf den Weg gebracht. Alle Maßnahmen bräuchten aber Zeit, bis sie wirken könnten und sich dann in Trends entsprechend niederschlagen.

Die besten Ergebnisse in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern ermittelte der "IQB-Bildungstrend 2018" für Bayern und Sachsen.