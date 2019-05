per Mail teilen

Der rheinland-pfälzische Hotel- und Gaststättenverband Dehoga trifft sich am Montag zu einer Sondersitzung. Dabei soll es auch um den Streit rund um Präsident Gereon Haumann gehen.

Seit Monaten liefern sich Kritiker Haumanns mit der Spitze des Landesverbands einen öffentlich ausgetragenen Streit. Der Auslöser war eine Delegiertenversammlung im August 2018. Dort wurde die Amtszeit des Präsidenten um weitere acht Jahre verlängert und Haumann für den Zeitraum 2021 bis 2029 wiedergewählt.

Diese Wahl mitten in der noch laufenden Amtszeit sorgte für Irritationen bei einigen Mitgliedern. Eigentlich hätte es noch drei Jahre gedauert, bis eine Präsidentenwahl angestanden hätte. Allerdings stimmte eine große Mehrheit der Delegierten dem Vorhaben genauso zu.

Klage gegen Wahl

Dauer 00:31 min So begründen die Kritiker ihre Klage Der Hotelier Matthias Ganter gehört zu den Kritikern von Dehoga-Präsident Gereon Haumann. Gegen dessen vorzeitige Amtsverlängerung hat er geklagt. Er und 19 Mitstreiter halten das Vorgehen für nicht satzungskonform.

Doch nicht alle wollten sich damit abfinden: Im Dezember verklagten 20 Gastronomen und Hoteliers den Verband. Sie argumentieren, dass die Präsidentenwahl nicht satzungsgemäß war. Noch hat das Landgericht Bad Kreuznach nicht entschieden. Haumann zeigte sich gelassen, als die Klage eingereicht wurde. Er sehe keine rechtlichen Probleme in der vorzeitigen Wiederwahl, sagte er damals. Die Initiative zur Verlängerung der Amtszeit sei nicht von ihm ausgegangen, sondern von den Kreisvorsitzenden.

Mittlerweile habe er dem Präsidium und den Kreisvorsitzenden gar angeboten, auf seine vorzeitige Wiederwahl zu verzichten, sagte Haumann am Freitag der "Allgemeinen Hotel- und Gastronomie-Zeitung". "Das haben beide Gremien einstimmig abgelehnt."

Im Dehoga sind rund 4.500 Hoteliers und Gastronomen in Rheinland-Pfalz vertreten. Sie zahlen Mitgliedsbeiträge an den Verband. In Tarifkonflikten verhandelt der Dehoga als Arbeitgebervertretung mit den Gewerkschaften. Die Lobbygruppe setzt sich auch für die politischen Interessen der Hoteliers und Gastronomen ein.

Gereon Haumann, Präsident des rheinland-pfälzischen Dehoga SWR

Kritiker ausgeschlossen

Der Streit beschäftigt mittlerweile nicht nur die Justiz, innerhalb des Verbandes kam es zu Verwerfungen: Im Januar dieses Jahres traten dann drei Kreisverbandsvorsitzende aus Protest gegen die Amtszeitverlängerung zurück. Im März schloss der Dehoga einen der 20 Kläger aus dem Verband aus. Dem Gastronomen Matthias Ganter aus Traben-Trarbach war verbandsschädigendes Verhalten vorgeworfen worden. Er soll über das Gehalt des Dehoga-Präsidenten falsche Angaben gemacht haben.

Hohes Gehalt sorgt für Irritationen

Haumann ist seit 2009 Präsident des Landesverbands, erst ehrenamtlich, seit 2013 hauptamtlich. Er bekommt für seinen Job 15.000 Euro monatlich, wie er der "Rhein-Zeitung" sagte. Davon gehen noch Steuern, Sozialabgaben und Altersvorsorge ab. Dazu kommt eine Kostenerstattung für Fahrzeug-, Handy- und Laptopnutzung von 2.950 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Als Geschäftsführer der Dehoga Zentrum GmbH, einer Tochtergesellschaft, verdient er weitere 5.000 Euro brutto im Jahr. Das sind unter dem Strich 275.400 Euro im Jahr.

Die klagenden Hoteliers halten dieses Salär für zu hoch. Haumann verweist auf seine Erfolge, etwa darauf, dass er den Verband zurück in die schwarzen Zahlen geführt habe. Zudem sei die Höhe des Gehalts bereits 2013 vom Verband beschlossen worden.