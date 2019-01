Betroffenheit in Rheinland-Pfalz

Die Vorfälle in Straßburg sind auch in Rheinland-Pfalz zu spüren: an den Grenzen und auf den Weihnachtsmärkten. Innenminister Roger Lewentz (SPD) formuliert, was vielleicht viele denken. "Straßburg - das sind unsere Nachbarn. Da hätte man es selbst auch sein können."