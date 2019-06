In 125 Kommunen in Rheinland-Pfalz gibt es am Sonntag Stichwahlen. In einem Fall geht es um das Amt eines neuen Landrats, in allen anderen Fällen wird ein Bürgermeister gewählt.

In den betroffenen Kommunen haben die Kandidaten bei der Kommunalwahl vor drei Wochen keine absolute Mehrheit erhalten. Deshalb müssen sich die beiden Kandidaten mit den jeweils meisten Stimmen einer Stichwahl stellen. Viele Bürgermeisterwahlen Im Großteil der Fälle geht es um das Amt des ehrenamtlichen Bürgermeisters oder Ortsvorstehers. Darüber hinaus wird in den Verbandsgemeinden Rheinauen, Nordpfälzer Land und Aar-Einrich in einer Stichwahl ein neuer hauptamtlicher Bürgermeister gewählt. Im Landkreis Alzey-Worms entscheidet die Stichwahl über den künftigen Landrat. Mehr als die Hälfte der Kandidaten bei den Stichwahlen treten für eine der beiden Volksparteien CDU oder SPD an. Die vorläufigen amtlichen Ergebnisse sollen am frühen Abend vorliegen.