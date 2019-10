per Mail teilen

Die Zahl antisemitischer Straftaten in Rheinland-Pfalz ist jetzt schon so hoch wie im vergangenen Gesamtjahr. Bisher gab es 31 Fälle.

Das geht aus der Statistik des Landeskriminalamts vor, die dem SWR vorliegt. Die meisten Fälle haben mit Volksverhetzung zu tun. Dazu zählen beispielsweise rassistische Schmierereien gegen Juden auf Häuserwänden oder Hassbotschaften im Internet. Außerdem geht es um Propagandadelikte - etwa Hakenkreuzschmierereien an Synagogen.

Dauer 0:20 min Dieter Burgard, Antisemitismusbeauftrager von Rheinland-Pfalz 0830_Ton RP Antisemitismusbeauftragter Burgard

Die Zahl der antisemitischen Straftaten in Rheinland-Pfalz steigt seit 2017 wieder an, nachdem sie zuvor gesunken war. Der Antisemitismusbeauftragte der Landesregierung, Dieter Burgard, sagte dem SWR, in den jüdischen Gemeinden herrsche eine starke Verunsicherung. Im bundesweiten Vergleich allerdings gehört Rheinland-Pfalz laut Landeskriminalamt seit Jahren zu den Ländern mit den wenigsten Delikten dieser Art.