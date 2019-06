In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Drogendelikte im vergangenen Jahr um zehn Prozent gestiegen. Das geht aus einer Statistik des Landeskriminalamtes hervor, die dem SWR vorliegt.

Insgesamt zählte das LKA mehr als 19.000 Drogendelikte, dazu zählen Drogenkonsum und Drogenhandel. Vor allem mit Cannabis und Ecstasy werde in Rheinland-Pfalz gedealt, wie aus den Zahlen hervorgeht, die dem SWR-Politikmagazin Zur Sache Rheinland-Pfalz vorliegen.

Stark gestiegen ist laut LKA auch die Zahl der Rauschgiftdelikte an Schulen. Hier wurden im vergangenen Jahr mehr als 180 Fälle registriert – eine Steigerung von fast 70 Prozent innerhalb von zwei Jahren. Präventionsexperten sagen, Schüler kämen heute viel früher mit Drogen in Kontakt. Regelmäßiger Konsum mit 14 Jahren sei nichts Ungewöhnliches. In der Vergangenheit hätten viele Schulen beim Drogenkonsum ihrer Schüler oft einfach weggeschaut oder Hinweise nicht erkannt, so die Experten.

Besonders viele Drogendelikte in Bad Kreuznach

Die Landesregierung sagte dem SWR, man nehme Drogenkonsum bei Minderjährigen sehr ernst und setze jetzt verstärkt schon in den unteren Klassenstufen auf Prävention.

Ein Hotspot bei Drogendelikten ist Bad Kreuznach. Die Stadt rangiert im Verhältnis von Einwohnern zu Drogendelikten unter den Top 3 bundesweit.