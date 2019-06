Kurzurlauber müssen sich an Pfingsten auf Staus auf den Autobahnen einstellen. Sonne ist am langen Wochenende nicht überall in Rheinland-Pfalz garantiert.

Wer ins verlängerte Wochenende starten will, braucht starke Nerven, warnt der ADAC: "Ganz Deutschland ist jetzt unterwegs." In Baden-Württemberg und Bayern beginnen die zweiwöchigen Pfingstferien, aus allen anderen Bundesländern sind die Kurzurlauber auf den Straßen. Besonders im Süden Deutschlands sei die Staugefahr hoch, so der ADAC. In Rheinland-Pfalz sind vor allem folgende Autobahnen betroffen:

Autobahn Strecke A3 Oberhausen - Frankfurt - Würzburg - Nürnberg - Passau A6 Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg A61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen

Hier sind alle erwarteten Staustrecken in Deutschland aufgezählt.

Der ADAC rechnet vor allem am Freitagnachmittag und am Samstag bis zum frühen Nachmittag mit Staus. Freie Fahrt soll es am Pfingstsonntag geben. An Pfingstmontag und auch noch am Dienstag warnt der ADAC nachmittags vor viel Verkehr auf den Straßen.

Große Nachfrage auch bei Zügen

Auch in den Zügen kann es voller werden: Vor allem für Freitag, Pfingstsonntag und Pfingstmontag sei die Nachfrage nach Tickets groß, sagt eine Sprecherin der Deutschen Bahn. "Alles, was rollen kann, wird rollen." Wer flexibel sei, solle an einem anderen Tag fahren. Welche Zugverbindungen stark nachgefragt sind, wird über das Bahnportal im Internet und über die App angezeigt. In diesen Fällen empfiehlt die Sprecherin eine Sitzplatzreservierung.

Wechselhaftes Wetter in Rheinland-Pfalz

Das Wetter spielt an Pfingsten in Rheinland-Pfalz nicht überall mit. "Das Wochenende ist lang, aber nicht durchgehend schön", fasst Meteorologin Jacqueline Kernn vom Deutschen Wetterdienst zusammen. "Wenn man es warm und sonnig mag, ist am Wochenende die Rheinnähe die beste Alternative."

Am Freitag ist es relativ freundlich mit Höchsttemperaturen zwischen 22 Grad in der Eifel und 27 Grad am Rhein. Gegen Abend ziehen im Südwesten Schauer und Gewitter auf. In der Nacht zum Samstag ziehen die Regenwolken weiter nach Nordost. Es ist zunächst freundlich und trocken. "Im Südosten von Rheinland-Pfalz ist es dabei schöner als im Westen", sagt Kernn. Die Höchsttemperaturen liegen bei 18 bis 22 Grad. Dazu wird es bis zum Nachmittag windig.

In der Nacht zu Sonntag bleibt es trocken. "Gerade beim Campen wird es bei 5 bis 9 Grad aber frisch", sagt Kernn mit Blick auf Rock am Ring. Der Sonntag werde der schönste Tag des Wochenendes: "Freundlich, trocken, lockere Wolken." Für Montag seien dagegen Regen, viele Wolken und wenig Sonne vorhergesagt.