Wohnungen und Häuser in Rheinland-Pfalz werden seit Jahren teurer, das war auch in den vergangenen zwölf Monaten so. Vor allem in den kleinsten Kommunen im Land ist der Preisanstieg zu spüren.

Die Mieten in Rheinland-Pfalz sind innerhalb eines Jahres um durchschnittlich 3,4 Prozent gestiegen. Das geht aus dem Immobilienpreisspiegel des Immobilienverbandes IVD West hervor. Dieser Wert unterscheidet sich nur minimal von dem Wert des vergangenen Jahres (3,5 Prozent). Die Situation in größeren Städten wie Koblenz, Ludwigshafen und Neustadt an der Weinstraße habe sich spürbar entspannt. Einen zweistelligen Anstieg - wie prognostiziert - habe es dort nicht gegeben. In den kleinsten Kommunen des Landes jedoch schon.

Im Landkreis Cochem-Zell stieg in der rund 3.000 Einwohner großen Stadt Ulmen der Mietpreis um 11,7 Prozent und auch in Kaisersesch wurde ein Aufschwung von 10,1 Prozent erreicht. Dort liegt der durchschnittliche Quadratmeterpreis kalt bei etwa 5,77 Euro. Trotzdem bleibt es in den größeren Städten immer noch teurer. In der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz liegt die durchschnittliche Netto-Kaltmiete pro Quadratmeter bei rund 10 Euro.

Das Eigenheim wird teurer

Wer den Traum vom Haus hat, muss tiefer in die Tasche greifen. Die Eigenheimpreise sind in den letzten zwölf Monaten um durchschnittlich fünf Prozent gestiegen. In den Städten mit über 40.000 Einwohnern liegt der Wert mit 5,3 Prozent etwas höher. Die exorbitanten Preissprünge der vergangenen Jahre gibt es laut IVD West nicht. Ausnahmen sind Worms (+18 Prozent) und Kaiserslautern (+8,7 Prozent). Günstig ist hingegen Pirmasens, dort gibt es Häuser für rund 260.000 Euro in besten Lagen. In Mainz muss ein Käufer hingegen 695.000 Euro für ein Eigenheim mit sehr gutem Wohnwert zahlen. Preisrückgänge gab es in keiner größeren Stadt.

Eigentumswohnungen sind in ganz Rheinland-Pfalz deutlich teurer geworden. Durchschnittlich legten die Preise um 5,9 Prozent (Vorjahr +6,5 Prozent) zu. Hier sind es überwiegend die kleineren Kommunen, die die Preise nach oben schnellen lassen. Die höchsten Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen in Spitzenlage finden sich nach wie vor in Mainz mit 4.700 Euro pro Quadratmeter.

Preissprung bei Büros in Koblenz

Die Ladenmieten in Rheinland-Pfalz sind meist gleich geblieben. In Mainz (-6,25 Prozent), Koblenz (-8,25 Prozent) und Ludwigshafen (-2,87 Prozent) gingen die Kosten sogar deutlich zurück. Die Büromieten stiegen landesweit um knapp 2 Prozent. In Koblenz gab es einen deutlichen Preissprung von über 6 Prozent.