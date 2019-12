Seit der Sperrung der einsturzgefährdeten Hochstraße Süd herrscht in Ludwigshafen Ausnahmezustand. Jetzt hat der Stadtrat Nägel mit Köpfen gemacht und entschieden: Eine Teilstrecke der Hochstraße wird abgerissen.

Jetzt steht es fest: Der einsturzgefährdete etwa 500 Meter lange Teil der Hochstraße Süd wird abgerissen. Das hat der Ludwigshafener Stadtrat am Montagnachmittag einstimmig beschlossen. Damit folgte der Stadtrat dem Vorschlag der Verwaltung. Lediglich bei der Frage, wie es nach dem Abriss weitergeht, gab es unterschiedliche Auffassungen.

Dauer 1:30 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Teil der Hochstraße Süd wird abgerissen Am Montag hat sich der Stadtrat von Ludwigshafen mit der einsturzgefährdeten Hochstraße Süd beschäftigt. Ergebnis: Die Brücke wird teils abgerissen. Video herunterladen (3,8 MB | MP4)

OB Steinruck: Finanzierung des Hochstraßen-Abrisses steht

Dass die Finanzierung für den Abriss der Hochstraße Süd steht, hatte Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) zu Beginn der Stadtratssitzung am Montagmittag erklärt. Es gebe Rückendeckung vom Land, und Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) wolle jetzt auch den Bund ansprechen. Damit könnte die Planung verkürzt werden.

Dauer 0:32 min OB Steinruck: "Alle ziehen an einem Strang" Der Ludwigshafener Stadtrat hat für einen Teilabriss der Hochstraße Süd gestimmt. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) zeigte sich erleichtert - auch, was die Finanzierung angeht.

Gegenwind aus der CDU-Fraktion

CDU-Fraktionschef Peter Uebel sagte, ein Zeitraum von bis zu 15 Jahren bis es eine neue Hochstraße Süd gibt, sei inakzeptabel. Die damit verbundenen Verkehrsprobleme schwächten den Wirtschaftsstandort Ludwigshafen. Uebel warf Oberbürgermeisterin Steinruck vor, viele Fragen in Bezug auf die als Ausweichstrecke geplante Hochstraße Nord unbeantwortet gelassen zu haben.

Zudem fehlten konkrete Angaben zur Finanzierung. Steinruck wies die Kritik zurück. Alles werde offen und transparent besprochen. Die Fraktionen von AfD, Grünen und FWG erklärten, sie seien mit den Plänen der Stadtverwaltung einverstanden.

Volles Haus: Ludwigshafener Stadtrat am Montagmittag SWR

Auftrag für Abriss der Hochstraße Süd noch vor Weihnachten?

Laut Ludwigshafener Chefingenieur Björn Berlenbach ist noch unklar, wann mit dem Abriss begonnen werden kann. Man habe bereits Baufirmen im Blick, erste Anfragen liefen. Der Auftrag für den Abriss soll noch vor Weihnachten vergeben werden.

Die Tagesordnung der Stadtratssitzung enthielt mehrere Punkte, die sich mit der Zukunft der Hochstraßen beschäftigen - denn die maroden Bauwerke lähmen den Verkehr in der Pfalz-Metropole seit Monaten.

Rathauscenter Ludwigshafen mit Hochstraße SWR

Oberbürgermeisterin Steinruck warnt vor Hauruck-Aktionen

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) hatte zwar eine breite Mehrheit für den Abriss erwartet. Allerdings mahnte die SPD-Politikerin im Gespräch mit dem SWR bei aller gebotenen Eile auch zur Vorsicht: "Schlechte Abrissplanung könnte zur Folge haben, dass der nahe gelegene Bahndamm abrutscht und die Bahnverbindungen in Mitleidenschaft gezogen werden", so die OB.

Dauer 2:24 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Hochstraßen-Desaster in Ludwigshafen Überfüllte S-Bahnen, gesperrte Straßen, entnervte Pendler: Das Hochstraßen-Desaster legt den Verkehr in Ludwigshafen zunehmend lahm. Aber wie kann ein Verkehrskollaps noch verhindert werden? Video herunterladen (5,9 MB | MP4)

Zudem müsse verhindert werden, dass angrenzende Brückenbauwerke wie die Pylon- oder die Konrad-Adenauer-Brücke Schaden nehmen könnten. Ein Abriss müsse deshalb genau geplant werden.

Auf die Hochstraße soll eine neue Hochstraße folgen

Ist die Hochstraße Süd Geschichte, soll umgehend der Bau einer neuen umgesetzt werden. Für Abriss und erste Neuplanungen liegt der "grobe Kostenrahmen" laut Stadt bei 15,5 Millionen Euro - einschließlich eines neuen Konzepts für den Verkehr von Bussen und Bahnen.

Hochstraße Süd in Ludwigshafen Wegen gravierender Schäden ist die Hochstraße Süd in Ludwigshafen gesperrt worden. Über die einsturzgefährdete Straße waren zuvor etwa 60.000 Fahrzeuge am Tag gerollt. Die Süd-Trasse (B37) gilt mit der ebenfalls maroden Hochstraße Nord (B44) als wichtige Verkehrsader der Region.

Der Baubeginn der Hochstraße Nord wird dagegen verschoben. Laut OB geht es darum, die Hochstraße Nord so lange sicher in Betrieb zu halten, bis die Südtrasse wieder befahrbar sei: "Erst dann kann mit dem Rückbau der Hochstraße Nord und dem Bau der Stadtstraße begonnen werden." Allerdings soll die marode Hochstraße Nord ertüchtigt werden.

Abfahrt Heinigstraße soll saniert und geöffnet werden

Ebenfalls für Entlastung sollen die Sanierung und Freigabe der seit fünf Jahren gesperrten "Abfahrt Heinigstraße" sorgen. Hierfür schlug die Verwaltung dem Stadtrat eine Sanierung vor, die laut Antrag 420.000 Euro kosten soll. Die Abfahrt könnte innerhalb von einem halben Jahr saniert werden.

Am 12. Dezember ist ein Bürgerdialog in Ludwigshafen in Sachen Hochstraße geplant - da will sich die Stadtspitze in der Rhein-Galerie den Fragen der Bürger stellen.