Darf ein Kind zur Schule gehen, das kaum Deutsch kann? Nein, findet CDU-Fraktionsvize im Bundestag, Linnemann, und hat damit eine Diskussion auch in Rheinland-Pfalz losgetreten. Politiker und Verbände diskutieren den Vorstoß.

Die Äußerungen seines Parteikollegen sind für Christian Baldauf, Vorsitzender der rheinland-pfälzischen CDU-Landtagsfraktion, ein Zeichen, dass die Debatte über den Ausbau der frühkindlichen Sprachförderung dringend geführt werden müsse. "Es geht nicht darum, Kindern ohne hinreichende Deutschkenntnisse den Zugang zu Schulen zu verwehren, sondern Hilfestellung zu leisten, dass sie dem Unterricht auch folgen können." Im Interesse aller sei daher ein Ausbau der frühkindlichen Sprachförderung und auch des schulischen Sprachförderunterrichts notwendig.

Für Joachim Paul, bildungspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag in Mainz, ist Linnemanns Vorschlag "Schaufensterpolitik". Mit Blick auf die Schulen teilt Paul am Dienstag mit, dass es nahezu unmöglich sei, "Kindern mit ausreichenden Deutschkenntnissen gerecht zu werden und zugleich für den Spracherwerb von Kindern zu sorgen, die so gut wie kein Deutsch können." Daher sei es für ihn notwendig, dass Kinder ohne ausreichende Deutschkenntnisse einen "konzentrierten Sprachunterricht" durchlaufen sollten.

Der Landesvorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) Rheinland-Pfalz, Gerhard Bold, kritisierte den Vorstoß Linnemanns scharf: "Die Erfahrungen zeigen, dass auch Kinder ohne Deutschkenntnisse schnell in den Unterricht integriert werden können." Dafür müsse es die Unterstützung durch Sprachförderlehrkräfte geben. Der Schwerpunkt müsse dabei auf der Förderung von Kindern mit Migrations- oder Fluchterfahrung liegen, nicht auf deren Ausgrenzung.

Hubig: Qualifizierte Sprachförderung beginnt in der Kita

Bei einer Veranstaltung in Bad Kreuznach sagte Stefanie Hubig (SPD), sprachliche Bildung sei entscheidend für gute soziale Entwicklung und eine gelingende Bildungsbiographie: "Wenn qualifizierte Sprachförderung bereits in der Kita beginnt, schafft das Bildungschancen", so Hubig.

Ähnlich äußerte sich der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger: Die eigentliche sprachliche Förderung müsse vor der Grundschule erfolgen, sagte er. Mit Blick auf die Forderung des CDU-Fraktionsvize in Berlin Linnemann fügte er hinzu, Kinder sollten schon lange vor der Einschulung verpflichtende Sprachtests durchlaufen.

Grundschulverband: "Vorschlag ist falsch"

Die Vorsitzende des Grundschulverbandes, Maresi Lassek, äußerte sich kritisch: "Der Vorschlag ist falsch. Kinder müssen eingeschult werden, wenn sie das Schulpflichtalter erreicht haben." Im Übrigen seien Schulen darauf eingestellt, Kinder mit unterschiedlichen Sprachkenntnissen zu empfangen. Schließlich gebe es auch eine Reihe von Kindern aus deutschsprachigen Familien, die große sprachliche Defizite aufwiesen. Wichtig sei eine bessere finanzielle Förderung der Schulen. Die Verbandsvorsitzende sprach sich im SWR zudem für ein verpflichtendes letztes Kindergartenjahr aus.

Die Vorsitzende des Grundschulverbands, Maresi Lassek, ist gegen ein Einschulungsverbot für Kinder mit geringen Deutschkenntnissen.

Linnemann fordert Sprachtests und Vorschulpflicht

Linnemann hatte im Gespräch mit der "Rheinischen Post" gesagt, ein Kind, das kaum Deutsch spreche, "habe auf einer Grundschule noch nichts zu suchen." Zudem schlug er für betroffene Kinder eine Vorschulpflicht vor. Notfalls müsse eine Einschulung auch zurückgestellt werden.

Es müssten alle Alarmglocken schrillen, wenn bei Sprachtests wie in Duisburg mehr als 16 Prozent der künftigen Erstklässler gar kein Deutsch könnten, so der Paderborner Bundestagsabgeordnete weiter. Er warnte in dem Zusammenhang auch vor "neuen Parallelgesellschaften".