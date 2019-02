per Mail teilen

Nach dem Spitzentreffen im Vatikan zu den Missbrauchsskandalen hat der Trierer Bischof Stephan Ackermann verbindliche Weisungen gefordert. Missbrauchsopfer zeigten sich enttäuscht von den Ergebnissen.

"Notwendig ist dazu auch ein permanentes und weltweites Controlling", teilte der Beauftragte der katholischen Deutschen Bischofskonferenz für "Fragen zum sexuellen Missbrauch" am Sonntagabend mit.

Papst Franziskus hatte am Ende des historischen Spitzentreffens im Vatikan am Sonntag die "Abscheulichkeit" des sexuellen Missbrauchs aufs Schärfste verurteilt. Konkrete Maßnahmen für die Weltkirche benannte er zunächst aber nicht.

Missbrauch in katholischer Kirche weltweites Problem

"Nach meiner Wahrnehmung wurde im Kreis der Teilnehmer sehr offen und eindringlich gesprochen", teilte Ackermann über den Gipfel mit. Es sei klar geworden, dass sexuelle Gewalt in der Kirche nicht nur das Problem bestimmter kirchlicher Regionen sei, sondern die gesamte Kirche auf allen Kontinenten betreffe und daher alle Verantwortlichen auf allen Ebenen in die Pflicht nehme.

Die katholische Kirche in Deutschland müsse entschieden weitergehen "auf dem Weg, zu dem wir Bischöfe uns bei der Herbstvollversammlung in Fulda verpflichtet haben".

Missbrauchsopfer enttäuscht

Die Initiative Missbrauchsopfer im Bistum Trier ("MissBiT2") reagierte enttäuscht auf die Ergebnisse des Anti-Missbrauchsgipfels in Rom. Eine Inszenierung der Männerkirche nannte "MissBiT2"-Mitglied Jutta Lehnert den viertägigen Anti-Missbrauchsgipfel.

Die Absichtserklärungen, etwas verändern zu wollen, habe man schon oft gehört. Es habe sich jedoch nichts geändert. Lehnert forderte, Missbrauchsfälle als Straftat zu ahnden. Täter und Vertuscher sollten Verantwortung übernehmen.

Außerdem solle die Kirche die Missbrauchsopfer in die Aufarbeitung miteinbeziehen. Die Initiative MissBiT fordere zudem kirchenunabhängige Stellen, an die Missbrauchsopfer sich wenden können, so Lehnert.