Ein Mitarbeiter der Bundeswehr ist womöglich als Spion für den iranischen Geheimdienst aktiv gewesen. Nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" war er in Daun stationiert.

Wie die "Süddeutsche Zeitung" (SZ) erfuhr, soll der Verdächtige dem Bataillon Elektronische Kampfführung im rheinland-pfälzischen Daun angehören.

Die Spezialisten der Dienststelle belauschen feindliche Kommunikation, stören Sender und schützen den bundeswehreigenen Funkverkehr. Der Deutsch-Afghane war als Sprachauswerter und landeskundlicher Berater für die Bundeswehr tätig.

Haftbefehl ergangen

Ermittler des Bundeskriminalamts nahmen den 50-Jährigen fest. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Der "Spiegel", der am Dienstag zuerst über den Verdachtsfall berichtete, gab an, dass der Mann Zugang zu "sensiblen Informationen, etwa zum Einsatz der Truppe in Afghanistan" gehabt habe.

Verdächtiger wurde längere Zeit beobachtet

Erste Hinweise auf ein Leck bei der Bundeswehr soll es nach SZ-Informationen bereits 2017 gegeben haben. Später geriet der Mann dann in den Fokus der Sicherheitsbehörden. Diese sollen den Verdächtigen über längere Zeit beobachtet haben, bevor die Bundesanwaltschaft bereits am 6. Dezember einen Haftbefehl gegen ihn erwirkte.