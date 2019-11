Das Recht auf den Ausschussvorsitz bleibt bei der AfD-Fraktion, die dann einen anderen Abgeordneten dafür benennen kann. Dieser würde an die Stelle von Paul in den Ausschuss gehen. Für die AfD-Fraktion ist Martin Louis Schmidt bislang stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Medien, Digitale Infrastruktur und Netzpolitik, wie das Gremium offiziell heißt. Stellvertretende Mitglieder nehmen in der Regel an der Sitzung teil, wenn die ordentlichen Mitglieder krank oder aus anderen dringenden Gründen verhindert sind.

Letztlich könnte nach der Abwahl aber auch ein anderer AfD-Abgeordneter als Schmidt auf Paul folgen. Wenn kein AfD-Abgeordneter gewählt werde, sei auch vorstellbar, dass der stellvertretende Ausschussvorsitzende Daniel Schäffner (SPD) die nächsten Sitzungen leite, heißt es bei den Fraktionen. Einen Termin für eine neue Wahl des Vorsitzenden gibt es noch nicht.