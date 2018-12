Wer weiße Weihnachten will, muss in die Alpen fahren. In Rheinland-Pfalz werden die nächsten Tage vor allem eines: ungemütlich! Doch es ist Besserung in Sicht.

Der vierte Advent präsentiert sich grau in grau. Es wird nach Angaben von Meteorologe Stefan Kreibohm (meteogroup) länger regnen, die Sonne zeige sich kaum. Der Südwestwind wird im Laufe des Tages stärker. Alles in allem keine guten Aussichten für einen abschließenden Besuch auf dem Weihnachtsmarkt. Bis Heiligabend gibt es "Hundewetter": trüb und nass. picture-alliance / dpa Ab Heiligabend trockener und kühler Pünktlich zu Heiligabend werde das Wetter aber etwas besser. "Anfangs ist es noch stark bewölkt, vereinzelt regnet es auch, aber dann lockern die Wolken im Laufe des Tages auf", prognostiziert Meteorologe Kreibohm. Noch besser könnte es dann am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag werden: Es werde weitgehend trocken und die Sonne zeige sich häufiger. Die Temperaturen sinken in den einstelligen Bereich. "Am Mittwoch werden noch 4 bis 7 Grad erreicht, in der Nacht ist leichter Frost möglich", so Kreibohm. Immerhin ein kleines bisschen Winterfeeling.