In Bingen treffen sich am Donnerstag prominente Vertreter der "Scientists for Future" Bewegung beim Energietag Rheinland-Pfalz. Ein großes Thema: Erneuerbare Energien. Doch wie ist es mit dem Stromverbrauch in Rheinland-Pfalz? Wer braucht wie viel?

Die Haushalte im Rhein-Lahn-Kreis verbrauchen den meisten Strom in Rheinland-Pfalz und zwar 2,87 Millionen Kilowattstunden (kWh) pro 1.000 Einwohner im Jahr. Damit verbrauchen sie zwei Mal mehr als die Einwohner im Donnersbergkreis (1,43 Millionen). Dabei hat der Rhein-Lahn-Kreis eine minimal geringere Einwohnerdichte (97 pro Quadratkilometer) als der Donnersbergkreis (117 pro Quadratkilometer). Auf Platz zwei der höchsten Stromverbraucher liegt der Landkreis Kaiserslautern - hier werden 2,44 Millionen kWh pro 1.000 Einwohner verbraucht. Der meiste Strom geht an Mainz Absolut erhält die kreisfreie Stadt Mainz mit 1,42 Milliarden kWh den meisten Strom. Der wird zu zwei Drittel von Gewerbe, Dienstleistungen, Handel und Industrie verbraucht. Nur ein Fünftel entfällt auf die privaten Haushalte. Auf Platz zwei steht der Landkreis Neuwied (1,24 Milliarden), auf Platz drei der Landkreis Germersheim (1,23 Milliarden). Großer Stromkonsument BASF Eine Sonderstellung nimmt die Industriestadt Ludwigshafen ein. Hier wird mit 5,59 Millionen kWh pro Quadratkilometer der meiste Industriestrom im Jahr verbraucht. Grund dafür ist der große Chemiekonzern BASF. Wie wird der Stromverbrauch errechnet? Die Stromverbrauchsdaten werden bei den Verteilnetzbetreibern und zuständigen Stadt- und Gemeindewerken, untergliedert in Verbrauchssektoren, abgefragt. Teilweise werden die Daten nach Kundengruppen und Lastprofilen strukturiert geliefert. Zugunsten einer landesweiten Vergleichbarkeit der Daten werden diese von der Energieagentur Rheinland-Pfalz den Verbrauchssektoren zugeordnet. Dies ist allerdings mit entsprechenden Unschärfen behaftet. Da für einige Verbandsgemeinden in Rheinland-Pfalz keine Daten zum Stromverbrauch vorliegen, muss für diese Gemeinden ein methodisch abweichender Ansatz verfolgt werden. Für diese Gemeinden wird der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch über die Einwohnerzahlen hochgerechnet.