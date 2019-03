Der Limburger Bischof Georg Bätzing hat ein Maßnahmenpaket zur Verhinderung von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche angekündigt. Mit der Umsetzung solle Ende März begonnen werden.

Es gehe auch darum, die Aufarbeitung des Themas voranzutreiben, erklärte Bätzing in seinem am Samstag veröffentlichten Hirtenwort zur österlichen Bußzeit. Es gebe einen Ruf nach grundlegenden Veränderungen und einer Erneuerung der Kirche. In der Vergangenheit seien Täter gedeckt sowie Missbrauch verharmlost und vertuscht worden, um angeblich Schaden von der Kirche abzuwenden. "Je öfter ich mit Betroffenen spreche oder ihre Zeugnisse lese, umso mehr wachsen meine Abscheu und Wut", erklärte Bätzing.

Zusammenarbeit mit Experten geplant

Der Bischof stellte Gespräche unter Beteiligung von Fachleuten in Aussicht. Dabei gehe es auch um die katholische Sexualmoral mit ihrer Bewertung von Homosexualität, das Zölibat sowie die Rolle der Frauen in der Kirche. Nötig sei "Entwicklung in diesen Fragen, damit wir anderen den Glauben in durchaus kritischer Zeitgenossenschaft überhaupt als Lebensmodell vorschlagen können", erklärte der Bischof weiter.

Die Diözese Limburg liegt auf hessischem und rheinland-pfälzischem Gebiet. Auch das Bistum Mainz hat in dieser Woche Maßnahmen zur Verhinderung von sexuellem Missbrauch in der Kirche angekündigt.