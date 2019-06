per Mail teilen

Bei einem Badeunfall in Singhofen im Rhein-Lahn-Kreis ist ein neunjähriger Junge verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde er vor Ort wiederbelebt.

Kurz vor dem Unfall sei der Junge noch auf der Rutsche gewesen. (Symbolbild) dpa Bildfunk Picture Alliance

Sein Zustand sei stabilisiert worden, teilten die Beamten mit. Weitere Angaben über die Schwere seiner Verletzungen machten sie nicht.

Unter Rutsche von Bademeister entdeckt

Die Mutter habe den Neunjährigen kurz vor dem Zwischenfall noch auf der Wasserrutsche gesehen, hieß es. Er sei nach dem Rutschen nicht mehr aufgetaucht. Nach ersten Erkenntnissen habe es keine Fremdeinwirkung gegeben.

Ein Bademeister habe ihn im Bereich einer Rutsche unter Wasser entdeckt und an Land geholt. Ein Badegast habe sich an der Reanimation beteiligt. Ein Rettungshubschrauber brachte das Kind in ein Krankenhaus.