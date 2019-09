Mit 250 Sachen virtuell über die Nordschleife rasen

Zuhause im Wohnzimmer sitzen und doch mit 250 Sachen über die Nordschleife donnern? Kein Problem mehr in den heutigen digitalen Welten. SimRacing, also Rennsport am Simulator, wird immer ausgefeilter und erfolgreicher, zeigt die SimRacing-Messe am Nürburgring.