Die neuen Regeln die Arbeitszeiten, Erholungsphasen und Schichtfolgen und sollen Polizisten im Schichtdienst in Rheinland-Pfalz entlasten.

Jahrelang wurde daran gearbeitet, nun ist es Realität: Für den Schichtdienst rheinland-pfälzischer Polizisten gelten neue Regeln. Diese stoßen aber nicht bei allen Beamten auf Zustimmung.

Grundlage ist ein Konzept, dass sich "Gesünderes Arbeiten innerhalb der Polizei (GAP)" nennt. Konkret sollen ab 1. Januar 2019 unter anderem Schichten nicht länger als acht Stunden dauern, Ausnahmen sind möglich. Zudem wurde eine feste Abfolge an Schichten festgelegt. Darüber hinaus ist eine zusammenhängende Erholungszeit von 36 Stunden in der Woche vorgeschrieben.

Feste Abfolge an Schichten

Das Ministerium spricht von einem "ausschließlich vorwärtsrotierenden Blockmodell", demnach soll stets in der Reihenfolge Früh-, Spät- und Nachtdienst gearbeitet werden. Empfohlen werden zwei Nachtdienste hintereinander, maximal sind drei möglich. Außerdem soll eine verbindliche Ruhezeit von 11 Stunden zwischen den Diensten eingehalten werden.

Das Konzept war 2015 von Innenminister Roger Lewentz (SPD) in Auftrag gegeben worden, koordiniert wurde das Projekt von einer Arbeitsgruppe, in der alle Polizeibehörden vertreten waren.

GdP-Vorsitzende: Keine einhellige Zustimmung

Die Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Rheinland-Pfalz, Sabrina Kunz, sieht keine einhellige Zustimmung für das Modell. Sie sagte dem SWR, der Prozess zu neuen Arbeitszeiten habe viele Jahre gedauert und nun seien die Kolleginnen und Kollegen froh, dass Bewegung hineinkomme. Denn der lange Prozess sei für viele "nervenaufreibend" gewesen. Das gesamte soziale Leben habe sich an dem alten Schichtdienst-Modell orientiert, daher stelle jede Veränderung zunächst "das ganze Leben auf den Kopf". Gesünderes Arbeiten in Wechselschichten könne nur gelingen mit wesentlich mehr Personal und einer deutlichen Reduzierung der Wochenarbeitszeit. Beides sei aber nicht umgesetzt worden, so Kunz.

"Hochemotionales Thema"

Der Inspekteur der Polizei in Rheinland-Pfalz, Jürgen Schmitt, äußerte Verständnis dafür, dass es innerhalb der Polizei Kritik an dem neuen Arbeitszeitmodell gibt. Es gehe um ein hochemotionales Thema und langjährige Gewohnheiten, sagte Schmitt dem SWR. Die Erfahrungen mit dem Modell seien in einem Pilotprojekt aber überwiegend positiv gewesen. Es gehe jetzt darum weitere Erfahrungen zu sammeln. Die Rückmeldungen der Polizisten würden ausgewertet.

Raum für regionale Schwerpunkte

Bei der Vorstellung des Konzepts Mitte 2018 hatte das Innenministerium betont, es gebe auch künftig kein einheitliches Wechselschicht-Modell für alle Dienststellen im Land. Vielmehr werde ein Rahmen vorgegeben, in dem eigene Schwerpunkte gesetzt werden könnten.

Etwa 1.000 Polizeibeamte in Rheinland-Pfalz können derzeit aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in Wechselschichten arbeiten.