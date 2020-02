Schwerdonnerstag im Norden von RP

Rhens: Närrinnen und Narren haben heute im Land Rathäuser erobert und dann auf Festumzügen Weiberfastnacht gefeiert. Alleine bei den großen Festumzügen in Mülheim-Kärlich und Weitersburg im Kreis Mayen-Koblenz jubelten mehr als 15.000 Zuschauer den Möhnen zu. Mit einem spektakuläre Motivwagen an der Spitze des Zuges wussten die Möhnen in Mülheim-Kärlich zu gefallen: ein Nachbau des noch rauchenden Atomkraftwerk- Kühlturms, Motto: „Der Kühlturm ist weg- aber wir sind noch da“ . Beim Umzug des ältesten Möhnenclubs Deutschlands schunkelten und tanzten die Narren am Straßenrand, genau wie beim Festumzug auf der gegenüberliegenden Rheinseite bei den lustigen Weibern in Weitersburg. Hier war die gerade mal ein Meter 50 kleine Obermöhn Heike vom goldenen Schabellsche die größte. Die für ihre Liebe zu Käse und Blumen im Nachbarland Niederlande bekannte Obermöhn Roswitha II. der Fan vom Tulpenland tanzt mit thronte mit ihren Möhnen vom Scharfen Turm inzwischen beim Möhnenball im Kaisersaal .