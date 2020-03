Das Mandelblütenfest in Gimmeldingen ist wegen des Coronavirus abgesagt. Auch andere Großveranstaltungen fallen deshalb aus, andere nicht. Wie kommt es zu solchen Entscheidungen?

Wer entscheidet, ob eine Veranstaltung ausfallen muss?

Das regelt das Infektionsschutzgesetz (IfSG). Grundsätzlich ist danach das örtliche Gesundheitsamt als Kreisverwaltungsbehörde zuständig.

§28 des Infektionsschutzgesetzes Maßgeblich ist Paragraf 28 des Infektionsschutzgesetzes. Danach "kann die zuständige Behörde Veranstaltungen oder sonstige Ansammlungen einer größeren Anzahl von Menschen beschränken oder verbieten und Badeanstalten (…) schließen; sie kann auch Personen verpflichten, den Ort, an dem sie sich befinden, nicht zu verlassen oder von ihr bestimmte Orte nicht zu betreten, bis die notwendigen Schutzmaßnahmen durchgeführt worden sind".

Weitreichende Befugnisse also. Das Gesetz regelt darum an anderer Stelle, dass die Entscheidungen über solche Absagen grundsätzlich auf Vorschlag des übergeordneten Landesgesundheitsamtes ergehen.

Die Bundesregierung hat außerdem auf Grundlage ihres Pandemieplans einen gemeinsamen Krisenstab gebildet. Er besteht aus Vertretern von Bundesgesundheitsministerium und Bundesinnenministerium. Der Krisenstab soll vor allem Empfehlungen zur effektiven Bekämpfung von Corona an die zuständigen Landesbehörden weitergeben. Das geschieht in enger Abstimmung mit dem für die Krankheitsüberwachung zuständigen Robert-Koch Institut. Auch die Länder selbst können reagieren und das Vorgehen der örtlichen Gesundheitsämter zum Teil über Krisenstäbe koordinieren. Das hat etwa zur Absage der Handwerksmesse in München geführt.

Wie war es beim Mandelblütenfest in Neustadt-Gimmeldingen?

Nach Rücksprache mit medizinischen Experten und der Risikoeinschätzung des Robert-Koch-Institutes für Großveranstaltungen hat sich die Stadt nach eigenen Angaben dazu entschlossen, das Mandelblütenfest abzusagen. Zwar gebe es noch keinen bestätigenten Infektionsfall in Neustadt, sagte Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG), dennoch müsse man davon ausgehen, dass das Virus Neustadt erreichen werde.

Warum wird das Mandelblütenfest abgesagt, aber ein großes Fußballspiel nicht?

Das liegt daran, dass auch Veranstalter von sich aus entscheiden können, ihre Festlichkeiten abzusagen. So hat das Neustadts Oberbürgermeister Weigel auch formuliert: Die potentielle Ansteckungs- und Verbreitungsgefahr bei der Einladung von mehreren zehntausend Menschen aus allen Regionen Deutschlands schätze er als nicht vertretbar ein. Eine Einzelfallentscheidung also.

Von der Deutschen Fußball Liga als Veranstalterin der Fußball-Bundesliga heißt es bisher:

Es bleibt also abzuwarten, ob künftig auch Bundesliga-Partien beispielsweise als Geisterspiele stattfinden werden, weil sich der Veranstalter dazu entscheidet oder die Gesundheitsämter eingreifen.

Wer trägt die Kosten einer Absage?

Bei der Absage von Großveranstaltungen gibt es keinen speziellen Ersatz-Anspruch gegen den Staat. Weder hat der Veranstalter einen solchen Anspruch noch die Aussteller oder die Besucher. Es gilt das allgemeine Zivilrecht.

Für das Verhältnis zwischen Besucher und Veranstalter bedeutet das, es kommt darauf an, was das Bürgerliche Gesetzbuch für diese Fälle sagt. So wie es auch der Fall wäre, wenn ein Konzert oder eine sonstige Veranstaltung aus "normalen" Gründen ausfällt. Im Grundsatz kann man vereinfacht sagen: Wer eine Leistung (also etwa eine Veranstaltung) erst angeboten hat, dann aber nicht "liefern" kann, hat auch keinen Anspruch auf Bezahlung.

Oft kommt es dabei aber darauf an, was genau vertraglich vereinbart ist. Und auch darauf, was in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, also "im Kleingedruckten", steht. Dort könnte etwa geregelt sein, was für Fälle höherer Gewalt gelten soll, wenn also der Veranstalter wegen unvorhersehbarer äußerer Umstände zur Absage gezwungen ist. Aber: Veranstalter können auch im Kleingedruckten nicht beliebig alle Risiken auf die Kunden abwälzen. Besucher dürften grundsätzlich gute Chancen haben, Geld für schon gekaufte Eintrittskarten zurückzubekommen.

Und die weitergehenden Ausfälle?

Großveranstaltungen locken Gäste in eine Stadt und sind deshalb auch ein Wirtschaftsfaktor für andere Profiteure, die nicht direkt mit der Veranstaltung Geld verdienen - also, Hoteliers, Taxifahrer und Messebauer. Sie werden wohl weniger Umsatz machen. Eine Erstattung ist in diesen Fällen aber nahezu ausgeschlossen. Denn bloße Gewinnerwartungen kann man fast nie nachträglich verlangen.

Dauer 0:24 min Mainzer Tourismus leidet unter Coronavirus Die mainzplus Citymarketing GmbH erwartet wegen des Coronavirus in Mainz Einbrüche im Tourismus. Laut Geschäftsführer August Moderer gibt es bei Hotels in der Region bereits massive Einbrüche.

Wofür leistet der Staat denn Ersatz?

Zum Beispiel für die Gehaltszahlungen während einer Quarantäne. Das Infektionsschutzgesetz gibt den Gesundheitsämtern auch die Befugnis, Quarantäne über bestimmte Menschen zu verhängen, sofern von diesen eine Ansteckungsgefahr ausgeht. Wenn das geschehen ist, bekommen sie weiterhin Geld von ihrem Arbeitgeber - wie im Fall einer normalen Krankschreibung. In der Regel läuft die Entgeltfortzahlung für sechs Wochen.

Die Arbeitgeber können das Geld aber hinterher vom Gesundheitsamt zurückfordern. Entscheidend ist, dass die Quarantäne aber auch tatsächlich vom Gesundheitsamt angeordnet war. Arbeitnehmer, die eigenständig und ohne Rücksprache nicht zur Arbeit gehen, haben keinen Anspruch auf Bezahlung und können deswegen sogar arbeitsrechtliche Probleme bekommen. Es droht die Abmahnung oder gar die Kündigung.