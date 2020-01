Private Busfahrer in Rheinland-Pfalz streiken erneut

Keine Verschnaufpause für Schüler und Pendler - heute streiken in Rheinland-Pfalz erneut die Beschäftigten privater Busunternehmen. Erst am Freitag war der Überlandverkehr in einigen Regionen zum Erliegen gekommen.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat auch heute die Beschäftigten privater Busunternehmen wieder zum Streik aufgerufen. Betroffen davon seien Mainz sowie die Städte und Regionen im Raum Ingelheim, Bad Kreuznach, Kaiserslautern, Zweibrücken, Kusel, Worms und Speyer. Auch die Regionen Bernkastel-Kues, Bad Neuenahr und Bad Breisig würden bestreikt, teilte Verdi in einer Pressemitteilung mit. Nach Verdi-Angaben dürften große Teile des Landes und der Städte die Streikmaßnahmen zu spüren bekommen. Ebenso betroffen sei der gesamte Überlandverkehr in den betroffenen Regionen und Gemeinden. Auch der Schülerverkehr werde in großen Teilen des Landes nicht stattfinden. Demo vor Wirtschaftsministerium Los ging es ab Schichtbeginn um 4 Uhr - betroffen seien alle Standorte des Unternehmens der DB Regio Bus Rhein-Mosel GmbH sowie sämtliche Niederlassungen und Standorte des Unternehmens DB Regio Bus Mitte GmbH, die in den Geltungsbereich des entsprechenden Tarifvertrages fallen. Neben dem Streik soll es einen Demonstrationszug in der Landeshauptstadt geben, um dort vor dem Wirtschaftsministerium für finanzielle Zuschüsse für den ÖPNV zu demonstrieren. Hohe Streikbeteiligung am Freitag Erst am Freitag hatte der Busfahrerstreik vielen Pendlern und Schülern Schwierigkeiten bereitet, zur Schule oder zur Arbeit zu kommen. Laut Verdi-Landesfachbereichsleiter Jürgen Jung hatten mehr als 750 Busfahrer ihre Arbeit niedergelegt. Die hohe Beteiligung habe ihn selbst überrascht, sie würde jedoch den Unmut der Mitarbeiter verdeutlichen. Der Geschäftsführer der Vereinigung der Arbeitgeberverbände Verkehrsgewerbe Rheinland-Pfalz (VAV), Heiko Nagel, zeigte sich verärgert über die Situation. Man habe Verdi im Dezember letzten Jahres ein "mehr als lukratives" Angebot vorgelegt. Dieses sei von der Gewerkschaft "einfach vom Tisch gefegt worden". Man bedaure, dass die Verhandlungen ohne neuen Termin unterbrochen wurden. Das fordert Verdi für die Busfahrer Verdi fordert eine Bezahlung unfreiwilliger Pausen zwischen den Fahrten für die mehr als 9.000 Beschäftigten privater Busunternehmen. Zudem wollen die Gewerkschafter ein 13. Monatsgehalt, mehr Urlaubsgeld und höhere Zuschläge für Nacht-, Feiertags- und Wochenendarbeit durchsetzen. Neben privaten Busunternehmen betreffen die Verhandlungen auch Speditionen, Logistikunternehmen sowie Kurier-, Express- und Postdienstleister.

