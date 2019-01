Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) bleibt dabei: Der jahrelange Aufschwung in Deutschland hat ein Ende. Das sagte er auch am Mittwoch beim "Jahresempfang der Wirtschaft" in Mainz.

"Wir haben unverändert eine ordentliche wirtschaftliche Entwicklung", so Scholz. Die Arbeitslosigkeit gehe weiter zurück, der Anstieg der Beschäftigung und auch das wirtschaftliche Wachstum werden unverändert da sein. Dauer 02:09 min Sendezeit 21:45 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Scholz rechnet mit schwächerer Konjunktur "Die fetten Jahre sind vorbei", mit diesen Worten hatte Bundesfinanzminister Scholz (SPD) die Bürger jüngst auf ein Abflauen der Konjunktur eingestimmt. Beim "Jahresempfang der Wirtschaft" in Mainz bekräftigte er diese Einschätzung. "Aber der Schwung, den wir in den letzten Jahren hatten, wird nicht mehr gleich groß sein," prophezeite Gastredner Scholz beim Jahresempfang der Wirtschaft. Künftig müsse man sich mit einer Situation befassen, in der das Wachstum anhalte, aber nicht mehr die gleichen Raten habe wie im letzten Jahr, so Scholz. Bereits am Wochenende hatte Scholz in einem Zeitungsinterview gemahnt, die "fetten Jahre" seien vorbei. Einen Notfallplan mit Steuererleichterungen für Unternehmen, von dem der "Spiegel" zuletzt berichtete, bestätigte er so konkret nicht. Prominenter Austausch von Wirtschaft und Politik Das Treffen in Mainz gilt als größte regionale Wirtschafts-Versammlung Deutschlands. Etwa 2.000 Wirtschaftsvertreter und Politiker tauschen sich hier aus, darunter die Vorsitzenden der Handwerkskammer und der IHK in Rheinhessen sowie der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz. Sie forderten vorab von der Politik bessere Rahmenbedingungen, etwa, dass der Staat Bürokratie abbauen und die Unternehmenssteuern reformieren soll. Dreyer: "Rheinland-Pfalz steht wirtschaftlich sehr gut da" Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) betonte in einer Podiumsdiskussion, dass die derzeitige wirtschaftliche Lage gut sei. "Rheinland-Pfalz steht wirtschaftlich sehr gut da," so Dreyer. Dies sei einerseits das Verdienst der Unternehmen, andererseits der vielen Arbeitnehmer, die sich mit ihren Betrieben identifizieren und sich dafür engagieren.