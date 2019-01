In weiten Teilen von Rheinland-Pfalz hat es in der Nacht zum Donnerstag geschneit. Zum Teil liegt eine geschlossene Schneedecke. Mehrere Lkw sind liegengeblieben.

Besonders betroffen ist die Region Trier. Im einsetzenden Berufsverkehr herrschen nach Angaben der Polizei zum Teil chaotische Straßenverhältnisse. Es fallen Busse und Bahnen aus oder sie haben Verspätung. Über Nacht sind dort stellenweise bis zu 20 Zentimeter Neuschnee gefallen.

B52 bei Trier voll gesperrt

Mehrere Lastwagen sind auf den glatten Straßen liegengeblieben. Laut Polizei ist die B52 zwischen Trier-Ehrang und der A64 in Richtung Luxemburg wegen Schneeglätte voll gesperrt. Auf der Strecke zwischen Wasserbillig und Trier-Zewen stehen Laster quer.

Bei Trier-Feyen ist ein Bus liegen geblieben, es gibt erhebliche Behinderungen. Zwischen Trier und Igel blockieren LKW die B49, es gibt kilometerlange Staus. Auf der A1 vom Moseltal in Richtung Trier staute sich der Verkehr über Kilometer. Auch die B418 ist betroffen.

Bei der Bahn kommt es auf der Moselstrecke zwischen Trier und Koblenz noch zu Verspätungen. Die Strecke ist aber inzwischen geräumt. Auf der Eifelstrecke liegt zwischen Kordel und Trier-Ehrang ein Baum auf den Gleisen. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

Lkw blockieren A48 bei Mendig

Wegen starken Schneefalls kam es auch auf der A48 zu Einschränkungen. Wie die Autobahnpolizei Mendig mitteilte, blockierten in Fahrtrichtung Trier querstehende Lkw zeitweise mehrere Zubringer. Die B262 bei Mayen in Richtung A48 war nach Angaben der Polizei wegen querstehender Lkw kurzzeitig voll gesperrt. Die Räum- und Streudienste sind im Einsatz.

Die Polizei meldet auch Unfälle mit Verletzten und Blechschäden aus der Pfalz. Das Polizeipräsidium Westpfalz berichtet von 22 wetterbedingte Unfälle, elf davon in Kaiserslautern.

Auf der Landesstraße zwischen Kirchheimbolanden und Ruppertsecken ist eine Frau mit ihrem Wagen von der Fahrbahn gerutscht und auf einen Baum geprallt. Die Frau wurde dabei leicht verletzt.

Unverletzt hingegen blieb eine Frau in Oberwiesen im Donnersbergkreis, die wegen der Glätte auf eine Straßenlaterne fuhr. Glück hatte auch ein Mann bei Münchweiler an der Rodalb. Der Autofahrer kam wegen der Witterungsverhältnisse von der Fahrbahn ab, sein Wagen überschlug sich. Nach Angaben eines Sprechers passierte dem Mann nichts.

Weitere Schneefälle nach kurzer Verschnaufpause

Bereits am Mittwoch hatten Schneefälle zu Behinderungen im Verkehr geführt. Eine Ende von Schnee, Eis und glatten Straßen ist jedoch nicht in Sicht. Am Donnerstagvormittag soll es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) weiter schneien. Später sollen die Niederschläge dann nachlassen, bevor in der Nacht zu Freitag mit weiteren Schneefällen zu rechnen ist. Teilweise könne der Schnee dann auch in Schneeregen übergehen. Der DWD warnt vor erhöhter Glättegefahr.