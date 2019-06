Nach der kurzen Verschnaufpause an Fronleichnam zeigt sich der Sommer an Rhein, Mosel und Saar am Wochenende wieder von seiner sonnigen Seite. In der kommenden Woche soll es dann richtig heiß werden.

Hochsaison für die rheinland-pfälzischen Freibäder dpa Bildfunk Picture Alliance Am Wochenende werde es in Rheinland-Pfalz Ausflugswetter geben, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienst (DWD) am Donnerstag. Am Freitag bleibe es eher trocken bei Temperaturen von maximal 25 Grad. In der Nacht auf Samstag sinken die Werte auf bis zu 9 Grad, bevor sie am Samstag wieder auf maximal 27 Grad steigen. Es bleibt meist sonnig. Am Sonntag sind dann bis zu 31 Grad möglich. Sonne, Sommer,Hitze Richtig heiß soll es dann in der kommenden Woche werden. Heiße Luft aus der Sahara bringe Temperaturen von maximal 38 Grad nach Rheinland-Pfalz.