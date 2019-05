Ein betrunkener Lastwagenfahrer hat sich in Saarburg eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert – zunächst auf Rädern, dann zu Fuß. Auf der Ladefläche waren zwei verkehrsunsicher gestapelte Schrottautos.

Der Lkw hatte zwei Schrottfahrzeuge übereinander aufgeladen Polizeiinspektion Saarburg

Der Mann war mit dem Lkw durch Saarburg gefahren. Daraufhin hatten sich Zeugen bei der Polizei gemeldet, weil sie befürchteten, der Lastwagen könnte wegen der Ladung und der riskanten Fahrweise des Mannes umkippen. Auf der Ladefläche waren zwei Schrottautos übereinandergestapelt. Polizisten entdeckten den Lkw in Höhe der Saarburger Feuerwehr und versuchten, ihn zu stoppen. Der Fahrer ignorierte das und floh mit dem Lastwagen.

Betrunken und keinen Führerschein

Ein Streifenwagen verfolgte den Lkw, dabei bog dieser plötzlich und scharf in Richtung des Industriegebietes Saarburg "Am Saarufer" ein. Auch hier mussten die Polizisten befürchten, dass der Lkw umkippt. Schließlich stellte der Fahrer den Transporter ab und flüchtete zu Fuß in Richtung Saar. Die Beamten und einige Passanten, die das Geschehen beobachtetet hatten, verfolgten ihn, schließlich konnte ein Polizist ihn überwältigen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde. Er hatte keinen Führerschein und war betrunken. Die Polizei brachte ihn in ein Gefängnis.

Viele Helfer bei der Aktion

Nach umfangreichen Sicherungs- und Bergungsarbeiten, insbesondere, weil an einem der Schrottfahrzeuge Kraftstoff austrat, konnten die Fahrzeuge schließlich abgeschleppt werden. Die Polizei bedankt sich bei den beteiligten Helfern, dem Gefahrstoffzug der Freiwilligen Feuerwehr Saarburg sowie einem nahe gelegenen Dachdeckerbetrieb, der mithilfe eines Krans die vollkommen verkehrsunsicher transportierten Fahrzeuge vom Lkw hob.