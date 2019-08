Kontrollierter Einsturz - Atomruine Mülheim-Kärlich verschwindet

Ein spannender Tag in Mülheim-Kärlich: Der Kühlturm des stillgelegten Atomkraftwerks ist um 15.38 Uhr in nur drei Sekunden in sich zusammengestürzt. In unserem SWR extra "Kontrollierter Einsturz - Atomruine Mülheim-Kärlich verschwindet" informieren wir ab 18.15 Uhr umfassend über den Tag und zeigen die besten Bilder.