per Mail teilen

Im Fall der Durchsuchung bei einem mutmaßlichen Mitglied der rechtsextremen Gruppe "Combat 18" in Trierweiler gibt es neue Details. Nach SWR-Recherchen fand der Einsatz bei einem Mann statt, der sich in der Vergangenheit im Umfeld der NPD bewegt hatte.

Demnach nahm er 2013 an einer Kundgebung der NPD in Trier teil. Auf der Veranstaltung trug er Kleidung mit der Aufschrift des am Donnerstag verbotenen Neonazi-Netzwerks "Combat 18".

Es geht um diesen Mann SWR

Außerdem gibt es Hinweise darauf, dass der Mann Kontakte in die Trierer Hooliganszene hat. Nachbarn beschreiben den Mann als unauffällig. Welche Rolle er in den Strukturen von "Combat 18" spielte, ist noch unklar.

Dauer 0:30 min Lewentz begrüßt Verbot Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat das Verbot der Neonazi-Gruppe begrüßt. Die Gruppierung sei verfassungsfeindlich. Wenn die Verfassung der Bundesrepublik bedroht sei, dann sei auch Rheinland-Pfalz bedroht.

Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministers Roger Lewentz (SPD) war die Durchsuchung bei ihm "ein Puzzlestück eines großen Bildes". Bundesweit gab es am Donnerstag Hausdurchsuchungen, nachdem Bundesinnenminister Seehofer "Combat 18" verboten hatte.

Dieses ist ein internationales Neonazi-Netzwerk, das als bewaffneter Arm des in Deutschland verbotenen Neonazinetzwerks "Blood and Honour" gilt. Nach Angaben von Sicherheitsbehörden gibt es in Deutschland seit 2014 einen Ableger von "Combat 18".