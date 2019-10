Tattoos sollen ja eigentlich für immer sein. Ein Teil des Körpers. Aber in der Ausstellung "Re-Inked" - auf Deutsch "zurück-tätowiert" - geht der Künstler den den umgekehrten Weg. Radiert das Tattoo aus. In Schloss Lieser an der Mosel ist das Ergebnis zu sehen. mehr...