Am 23. Januar 2020 ist es genau 75 Jahre her, dass die Nazis den rheinhessischen Widerstandskämpfer Ludwig Schwamb ermordeten. Die Ökumenischen Tage in Berlin-Plötzensee erinnern an ihn und weitere Opfer des Naziterrors. Zum Auftakt gab es Gottesdienste der evangelischen und der katholischen Kirche. mehr...