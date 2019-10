In Halle (Saale) hat ein Mann vor einer Synagoge zwei Menschen am jüdischen Feiertag Jom Kippur erschossen. Die Ermittler gehen von einem rechtsextremen Hintergrund aus. Die rheinland-pfälzische Polizei hat deshalb ihre Präsenz an jüdischen Einrichtungen und Synagogen im Land erhöht. mehr...